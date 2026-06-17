Prefeito Zezé Porto (centro) e seu secretariado entregam nova unidade escolar aos moradores do Corumbê - Divulgação/

Prefeito Zezé Porto (centro) e seu secretariado entregam nova unidade escolar aos moradores do CorumbêDivulgação/

Publicado 17/06/2026 09:09

Paraty - A Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria Municipal de Educação, entregou oficialmente, nesta semana, as novas instalações da Escola Municipal Maurício Lopes de Souza Filho, localizada no bairro Várzea do Corumbê. A unidade faz parte do Programa Nova Escola, iniciativa voltada à expansão, modernização e qualificação da infraestrutura da rede municipal de ensino.

Escola Municipal Maurício Lopes de Souza Filho, Corumbê Divulgação/PMP

O novo prédio foi projetado para oferecer mais conforto, acessibilidade e segurança a alunos, professores e demais profissionais da educação. A estrutura conta com salas de aula totalmente climatizadas, refeitório com sistema de ar-condicionado, vestiários e quadra poliesportiva coberta, proporcionando um ambiente adequado para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e esportivas.

A cerimônia de inauguração reuniu autoridades municipais, profissionais da educação, estudantes e moradores da comunidade. O evento também foi marcado por uma homenagem à família de Maurício Lopes de Souza Filho, pioneiro do bairro que, na década de 1970, doou o terreno onde foi construída a primeira escola da localidade.

Durante a solenidade, o prefeito Zezé destacou que a entrega da unidade faz parte de um amplo plano de investimentos na educação municipal.

-Esta entrega está dentro do nosso Programa Nova Escola, no qual estamos modernizando as escolas e ao mesmo tempo construindo novos edifícios. Estamos em construção com a escola do São Roque, demos início à escola do Campinho, terminamos a escola do Condado, e essa escola aqui nós iniciamos a obra em janeiro de 2025. A gente está investindo cada vez mais na educação e principalmente nas nossas crianças - afirmou.

A secretária municipal de Educação, Cássia Pacheco, ressaltou a importância da nova unidade para a comunidade e destacou os avanços no processo de climatização das escolas da rede.

-Hoje é um dia de muita alegria. Entregar um novo equipamento educacional para um bairro, para uma cidade, é sempre motivo de muito orgulho para todos nós professores. Essa escola conta com climatização, quadra coberta e refeitório climatizado, o que faz parte do nosso cronograma de climatização das escolas - disse.

A entrega da nova estrutura também foi celebrada por moradores e familiares dos estudantes. Adriana Gama, representante da unidade escolar e moradora da comunidade, destacou o significado da obra para quem acompanhou a história do bairro.

-É uma honra, porque é a escola onde dei os meus primeiros passos. Sou nascida e criada nesta comunidade e, hoje, as nossas crianças recebem uma estrutura totalmente pensada para elas. É emocionante e gratificante - relatou.

Mãe de uma aluna da escola, Gabriela elogiou tanto a infraestrutura quanto a qualidade dos serviços oferecidos aos estudantes.

- Minha filha chega em casa todos os dias falando sobre a merenda e sobre como a escola está bonita. É uma estrutura maravilhosa, só temos motivos para admirar a qualidade que a escola tem hoje - afirmou.

A moradora Fernanda também destacou os benefícios da nova unidade.

-Minha filha fala do ar-condicionado e elogia muito a escola. As salas, o refeitório, os vestiários e os demais espaços ficaram excelentes - comentou.

Para o professor de capoeira Mestre Gato Pardo, a nova escola representa ainda mais segurança e organização para a comunidade.

- É perto das nossas casas, as crianças estão bem seguras aqui e toda a área está muito bem cuidada. É algo incrível para o bairro - concluiu.

Com a inauguração da nova sede da Escola Municipal Maurício Lopes de Souza Filho, a Prefeitura de Paraty reforça os investimentos em infraestrutura educacional e amplia as condições para que estudantes da rede municipal tenham acesso a um ambiente moderno, acolhedor e preparado para o aprendizado.