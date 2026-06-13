Meia Maratona - Divulgação

Meia MaratonaDivulgação

Publicado 13/06/2026 17:37 | Atualizado 13/06/2026 17:46

Paraty - A cidade de Paraty, na costa verde, consolida-se como o principal polo esportivo do Estado do Rio de Janeiro durante este mês de junho. Com um calendário integrado que reúne grandes competições de atletismo, esportes aquáticos, corrida de rua e futebol comunitário, o município aposta no turismo esportivo como ferramenta de desenvolvimento econômico e valorização de seu patrimônio natural e cultural.

Competições esportivas a partir deste domingo em Paraty Divulgação

A iniciativa, coordenada pela Prefeitura de Paraty, combina esporte, bem-estar e turismo em uma programação que acontece paralelamente às atenções voltadas para a Copa do Mundo. Ao longo do mês, milhares de atletas, equipes técnicas e visitantes devem passar pela cidade, movimentando setores como hotelaria, gastronomia, comércio e serviços.

Aloha Spiriti Divulgação

A programação começa neste domingo, (14), um dia após a estreia do Brasil, na Copa do Mundo, com a tradicional 23ª Meia Maratona de Paraty, que percorre as ruas do município e atrai corredores de diversas regiões do país. Entre os dias 19 e 21 de junho, a Baía de Paraty será palco do Aloha Spirit-2026, considerado um dos maiores festivais de esportes aquáticos do mundo, reunindo modalidades como stand up paddle, canoa havaiana e natação em águas abertas.

O esporte comunitário também ganha destaque com o Ruralzão 2026, o 35º Campeonato Rural de Futebol de Paraty, que terá rodadas realizadas no dia 20 de junho, promovendo integração social e incentivando a prática esportiva nas comunidades do município. Encerrando o calendário esportivo do mês, o IV Circuito Running Paraty acontece no dia 26 de junho.

A estratégia de concentrar grandes eventos esportivos em um único período busca fortalecer a imagem de Paraty como destino nacional para o turismo esportivo. O município utiliza suas praias, rios, montanhas e áreas urbanas como cenário natural para as competições, valorizando um território reconhecido internacionalmente pela UNESCO como Sítio Misto do Patrimônio Mundial, devido à sua riqueza cultural e biodiversidade.

Além de promover saúde e qualidade de vida, os eventos contribuem para a diversificação econômica da região. O fluxo contínuo de visitantes ao longo de junho favorece a ocupação hoteleira e gera oportunidades para empreendedores locais, sem a necessidade de grandes intervenções estruturais, já que as competições aproveitam as características naturais da cidade de forma sustentável.



Calendário Integrado – Paraty Cidade do Esporte

14 de junho de 2026 - 23ª Meia Maratona de Paraty

19 a 21 de junho de 2026 - Aloha Spirit 2026 (Etapa Paraty)

20 de junho de 2026- Ruralzão 2026 (35º Campeonato Rural de Futebol)

26 de junho de 2026 - IV Circuito Running Paraty.