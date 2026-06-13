Meia MaratonaDivulgação
Calendário Integrado – Paraty Cidade do Esporte
19 a 21 de junho de 2026 - Aloha Spirit 2026 (Etapa Paraty)
20 de junho de 2026- Ruralzão 2026 (35º Campeonato Rural de Futebol)
26 de junho de 2026 - IV Circuito Running Paraty.
Paraty sedia quatro grandes competições em junho e consolida-se como polo do turismo esportivo na costa verde
Corrida, esportes aquáticos e futebol rural, município reúne milhares de atletas e impulsiona hotelaria, comércio e gastronomia em cenário reconhecido pela UNESCO. A programação começa neste domingo, um dia após a estreia do Brasil na Copa do Mundo
Área de preservação permanente sofre degradação ambiental em Paraty
Polícia identifica movimentação de terra e supressão de vegetação após denúncia ao Linha Verde
Festival do Camarão da Ilha do Araújo celebra 30 anos de tradição caiçara e marca fim do defeso em Paraty
Evento acontece de 5 a 7 de junho, reunindo gastronomia típica, música e valorização da cultura local em uma das comunidades mais tradicionais da Costa Verde
Bourbon Festival Paraty começa nesta sexta com atrações internacionais e expectativa de ocupação hoteleira acima de 80%
Evento gratuito celebra a herança africana no jazz e blues e transforma o Centro Histórico de Paraty em palco de grandes shows e intervenções culturais entre os dias 29 e 31 de maio
Paraty recebe prêmio estadual por inovação e inclusão na educação pública
Município é destaque em fórum de cidades inteligentes após avanço em alfabetização e uso de tecnologia na rede municipal de ensino
Denúncia de pesca predatória leva à apreensão de 250 quilos de pescado e crustáceos em Paraty
Operação da Polícia Ambiental na Estação Ecológica de Tamoios resultou na prisão de dois homens e na apreensão de embarcação, redes de arrasto e camarões capturados ilegalmente
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.