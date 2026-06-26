Bem estar aos moradores e visitantes de ParatyDivulgação/PMP
Paraty recebe "9º Yoga Festival" e espera movimentar turismo e economia local com 3,5 mil participantes de diversas regiões do Brasil
Evento voltado ao bem-estar acontece até o próximo domingo e fortalece os setores de hotelaria, gastronomia, artesanato e serviços na cidade histórica
Paraty intensifica fiscalização contra motos com escapamentos adulterados
Operação conjunta entre Guarda Municipal e Polícia Militar busca reduzir a poluição sonora e garantir mais segurança e tranquilidade para moradores e turistas
Paraty ingressa em rede internacional de destinos inteligentes e aposta em tecnologia para impulsionar economia local
Certificação conquistada durante o Web Summit Rio fortalece o turismo planejado, amplia oportunidades de negócios e gera mais previsibilidade para empreendedores da cidade
Casa Oficial da Cultura Caiçara estreia durante a Flip e coloca as narrativas de Paraty no centro da cena
Novo espaço cultural reúne literatura, memória, música, artes visuais e tradição oral para valorizar a identidade caiçara durante a Festa Literária Internacional de Paraty
Prefeitura de Paraty inaugura nova sede da Escola Maurício Lopes de Souza Filho no Corumbê
Unidade conta com salas e refeitório climatizados, quadra coberta e estrutura moderna; investimento integra o programa municipal de modernização da rede de ensino
Paraty sedia quatro grandes competições em junho e consolida-se como polo do turismo esportivo na costa verde
Corrida, esportes aquáticos e futebol rural, município reúne milhares de atletas e impulsiona hotelaria, comércio e gastronomia em cenário reconhecido pela UNESCO. A programação começa neste domingo, um dia após a estreia do Brasil na Copa do Mundo
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