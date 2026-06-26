Bem estar aos moradores e visitantes de Paraty - Divulgação/PMP

Bem estar aos moradores e visitantes de ParatyDivulgação/PMP

Publicado 26/06/2026 18:18

Paraty- A cidade de Paraty recebe, entre os dias 25 e 28 de junho, a 9ª edição do Paraty Yoga Festival, evento que integra o calendário oficial do município e reforça a estratégia da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, de ampliar o turismo de bem-estar e saúde integral. A expectativa é reunir cerca de 3.500 participantes de diversas regiões do Brasil, atraídos pela proposta de conexão com a natureza, qualidade de vida e práticas voltadas ao equilíbrio físico e mental.

Além de promover experiências ligadas ao yoga e ao desenvolvimento pessoal, o festival gera impactos positivos na economia local. O chamado "turismo de consciência" contribui para aumentar a ocupação de hotéis e pousadas, movimentar restaurantes, valorizar o trabalho de artesãos, barqueiros e guias turísticos, além de estimular a permanência dos visitantes na cidade fora dos períodos tradicionais de férias.

Segundo o secretário de Turismo de Paraty, Eduardo Melo, o evento fortalece a diversificação do calendário turístico do município e amplia a atração de novos públicos ao longo do ano. De acordo com ele, o Yoga Festival deixa um importante legado para a cidade ao incentivar um turismo voltado ao bem-estar, à valorização da cultura, da gastronomia e das belezas naturais de Paraty.

-O nono Paraty Yoga Festival é um evento que traz robustez ao nosso calendário turístico. Recebemos cerca de 3.500 inscritos que movimentam a economia local enquanto desfrutam da nossa cultura, gastronomia e patrimônio natural. Nossa missão é atrair novos nichos de visitantes e garantir um fluxo turístico durante todo o ano - destacou o secretário.

Reconhecida pela UNESCO como Sítio Misto do Patrimônio Mundial, Paraty reúne biodiversidade preservada e um rico patrimônio histórico e cultural. Nesse contexto, o festival também reforça o compromisso com a sustentabilidade ao promover atividades integradas às paisagens naturais e incentivar investimentos ligados à qualidade de vida e ao turismo responsável.

Com programação dedicada à saúde integral, práticas de yoga e experiências em meio à natureza, o 9º Paraty Yoga Festival consolida-se como um dos principais eventos do segmento no estado do Rio de Janeiro, fortalecendo o posicionamento de Paraty como destino de turismo sustentável e de bem-estar.