Prefeito Zezé Porto abre o Ruralzão 2026 - Divulgação/PMP

Prefeito Zezé Porto abre o Ruralzão 2026Divulgação/PMP

Publicado 02/07/2026 18:26

Paraty - A Prefeitura de Paraty deu início a sua 35ª edição do Campeonato Rural de Futebol, o tradicional Ruralzão 2026, reforçando o compromisso com o esporte, a integração social e a valorização das comunidades do município. Consolidado como uma das principais competições esportivas da Costa Verde, o torneio reúne atletas, equipes, familiares e torcedores em uma celebração da tradição do futebol comunitário.

Bola vai rolar no Ruralzão Divulgação/PMP

Para receber os jogos, o Estádio Municipal Antônio Mário Pompeu Nardelli passou por melhorias estruturais promovidas pela administração municipal. As intervenções incluíram a remodelagem completa do gramado e a reforma do alambrado, garantindo mais segurança, conforto e melhores condições para atletas e público durante toda a competição.

Além de fortalecer a infraestrutura esportiva, os investimentos contribuem para a preservação do patrimônio público e oferecem um ambiente adequado para a prática do futebol, mantendo viva a tradição das torcidas e das festas nas arquibancadas que marcam o Ruralzão.

Reconhecido pelo forte caráter comunitário, o campeonato promove o encontro entre atletas de diferentes gerações, que representam seus bairros e comunidades de origem. A competição também incentiva a convivência, o lazer saudável e o fortalecimento dos vínculos familiares, preservando uma tradição esportiva construída ao longo de 35 anos.

O impacto do Ruralzão também se estende à economia local. A movimentação de torcedores durante as rodadas beneficia pequenos comerciantes das comunidades rurais e dos bairros, além de estimular a prática esportiva como ferramenta de promoção da saúde e da qualidade de vida.

A organização destaca que a edição de 2026 será marcada pelo espírito esportivo, pelo respeito entre as equipes e pela valorização do futebol como instrumento de união social. Realizado em um município reconhecido internacionalmente por seu patrimônio histórico, cultural e ambiental, o campeonato reafirma o papel do esporte na preservação das tradições e no fortalecimento da identidade de Paraty.