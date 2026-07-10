Apreensão da PM na Operação Impacto - Divulgação/PM

Apreensão da PM na Operação ImpactoDivulgação/PM

Publicado 10/07/2026 12:52

Paraty - Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas terminou com a apreensão de grande quantidade de entorpecentes após uma troca de tiros com suspeitos, na quinta-feira (9), em Paraty. A ação faz parte da Operação Impacto, voltada ao combate ao tráfico ilícito de drogas e à apreensão de armas e outros materiais ilegais.

Na primeira etapa da operação, realizada no bairro Ilha das Cobras, os policiais apreenderam uma grande quantidade de drogas. Todo o material foi encaminhado à delegacia para contabilização.

Já no bairro Condado, os agentes localizaram suspeitos armados, entre eles um homem que possuía mandado de prisão em aberto. Ao perceberem a aproximação da equipe policial, os suspeitos abriram fogo contra a viatura descaracterizada da PM. Os policiais revidaram e houve troca de tiros. Durante o confronto, um disparo atingiu a viatura e perfurou um dos pneus.

Após o confronto, os suspeitos conseguiram fugir. No local, os policiais encontraram um carregador de pistola com seis munições intactas, além de diversos estojos de munição.

Durante a ação no Condado, foram apreendidos um carregador de pistola, seis munições, 17 porções de haxixe, 39 porções de flor de maconha, 126 sacolés de cocaína, 135 tiras de maconha, 260 frascos de loló e 291 pedras de crack.

Todo o material recolhido foi encaminhado para a delegacia de Paraty, que ficará responsável pela investigação do caso. Ninguém foi preso.