Santa Rita de CássiaDivulgação/PMP
Festa de Santa Rita une fé e preservação do patrimônio de Paraty
Celebração acontece de 10 a 19 de julho e destinará toda a arrecadação das barracas beneficentes às obras de conservação da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios
Paraty avança em plano de arborização com novo plantio na Matriz
Com aval do IPHAN, Prefeitura transplantou um jerivá na Praça da Matriz para substituir uma palmeira-imperial, reforçando a valorização de espécies nativas da Mata Atlântica e a preservação do patrimônio histórico
Criança morre e outras duas ficam feridas em ataque a tiros em Paraty
Crime ocorreu em uma praça no bairro Pantanal; Adolescente atingido pode ter sido o alvo dos disparos, segundo relato do mesmo à polícia. A 167ª DP investiga o caso
Paraty abre Ruralzão 2026 com estádio reformado e incentivo ao esporte
Competição chega em sua 35ª edição com investimentos no estádio, fortalecendo a integração entre comunidades, o lazer familiar e a economia dos bairros
Paraty recebe "9º Yoga Festival" e espera movimentar turismo e economia local com 3,5 mil participantes de diversas regiões do Brasil
Evento voltado ao bem-estar acontece até o próximo domingo e fortalece os setores de hotelaria, gastronomia, artesanato e serviços na cidade histórica
Paraty intensifica fiscalização contra motos com escapamentos adulterados
Operação conjunta entre Guarda Municipal e Polícia Militar busca reduzir a poluição sonora e garantir mais segurança e tranquilidade para moradores e turistas
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