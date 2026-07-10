Santa Rita de Cássia - Divulgação/PMP

Santa Rita de CássiaDivulgação/PMP

Publicado 10/07/2026 12:04

Paraty - A cidade de Paraty realiza, entre os dias 10 e 19 de julho, a tradicional Festa de Santa Rita de Cássia, uma das celebrações religiosas mais importantes do calendário cultural do município. Além de reunir fiéis, moradores e turistas em momentos de oração, devoção e confraternização, a edição deste ano terá um forte compromisso com a preservação do patrimônio histórico da cidade.

Toda a arrecadação obtida com a venda de alimentos nas barracas beneficentes será destinada às obras de reforma e conservação da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios. A iniciativa reforça a mobilização da comunidade em prol da manutenção de um dos principais símbolos do Centro Histórico de Paraty, reconhecido pela UNESCO como Sítio Misto Patrimônio Mundial.

Durante os dez dias de festividades, o público poderá colaborar diretamente com a campanha ao consumir produtos típicos oferecidos nas barracas, como salgados, caldos e os tradicionais pastéis. Cada compra funcionará como uma contribuição para a conservação da igreja, fortalecendo o modelo de corresponsabilidade entre a comunidade, a Mitra Diocesana e o poder público na preservação do patrimônio histórico e cultural.

A programação religiosa contará com novenário, missas e celebrações dedicadas à Santa Rita de Cássia, conhecida como a "Santa das Causas Impossíveis". A festa também movimenta o turismo religioso, atraindo visitantes de diversas cidades da Costa Verde e de outras regiões do Estado do Rio de Janeiro.

Para garantir a realização do evento, a Prefeitura de Paraty disponibilizará apoio operacional, com ações de ordenamento do trânsito, segurança, fiscalização de posturas e suporte logístico, assegurando conforto e tranquilidade aos participantes durante toda a programação.