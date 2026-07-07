Jerivá - Divulgação/PMP

Jerivá Divulgação/PMP

Publicado 07/07/2026 21:40 | Atualizado 07/07/2026 21:46

Angra dos Reis - A Prefeitura de Paraty deu mais um passo na implantação do Plano de Arborização Urbana ao realizar o transplantio de um exemplar de jerivá (Syagrus romanzoffiana) na Praça da Matriz, um dos principais cartões-postais do Centro Histórico. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal do Ambiente, foi realizada com autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e em diálogo com a associação de moradores da região.

Praça da Matriz Divulgação/PMP

O jerivá, espécie nativa da Mata Atlântica, substitui uma palmeira-imperial que teve sua morte biológica constatada após avaliações técnicas. A escolha da nova espécie levou em consideração critérios ecológicos, paisagísticos e a preservação da ambiência vegetal do conjunto arquitetônico tombado, reforçando a proposta do município de substituir gradativamente espécies exóticas por plantas originárias do bioma local.

O novo exemplar passa a integrar o conjunto paisagístico da praça ao lado de dois pés de pau-brasil, plantados há cerca de cinco meses. A iniciativa busca ampliar a biodiversidade urbana, favorecer a fauna silvestre e fortalecer a identidade ambiental de Paraty, reconhecida internacionalmente como Sítio Misto Patrimônio Mundial da UNESCO.

Segundo a Secretaria Municipal do Ambiente, a intervenção integra as diretrizes do Plano de Arborização Urbana, que está em fase de consolidação técnica e tem como objetivo tornar a cidade mais resiliente às mudanças climáticas por meio da ampliação da infraestrutura verde.

O secretário municipal do Ambiente, Felipe Santo, destacou que o plantio do jerivá representa um avanço na valorização das espécies da Mata Atlântica e contribuirá para a biodiversidade local, oferecendo alimento para aves e outros animais silvestres. Ele ressaltou ainda "que a iniciativa preserva o valor paisagístico da Praça da Matriz e fortalece uma arborização urbana mais ecológica e conectada à identidade ambiental do município".

Com ações contínuas de manejo e recuperação das áreas verdes, a Prefeitura reafirma o compromisso com a preservação ambiental, a conservação do patrimônio histórico e a construção de uma cidade cada vez mais sustentável.