Jerivá Divulgação/PMP
Paraty avança em plano de arborização com novo plantio na Matriz
Com aval do IPHAN, Prefeitura transplantou um jerivá na Praça da Matriz para substituir uma palmeira-imperial, reforçando a valorização de espécies nativas da Mata Atlântica e a preservação do patrimônio histórico
Criança morre e outras duas ficam feridas em ataque a tiros em Paraty
Crime ocorreu em uma praça no bairro Pantanal; Adolescente atingido pode ter sido o alvo dos disparos, segundo relato do mesmo à polícia. A 167ª DP investiga o caso
Paraty abre Ruralzão 2026 com estádio reformado e incentivo ao esporte
Competição chega em sua 35ª edição com investimentos no estádio, fortalecendo a integração entre comunidades, o lazer familiar e a economia dos bairros
Paraty recebe "9º Yoga Festival" e espera movimentar turismo e economia local com 3,5 mil participantes de diversas regiões do Brasil
Evento voltado ao bem-estar acontece até o próximo domingo e fortalece os setores de hotelaria, gastronomia, artesanato e serviços na cidade histórica
Paraty intensifica fiscalização contra motos com escapamentos adulterados
Operação conjunta entre Guarda Municipal e Polícia Militar busca reduzir a poluição sonora e garantir mais segurança e tranquilidade para moradores e turistas
Paraty ingressa em rede internacional de destinos inteligentes e aposta em tecnologia para impulsionar economia local
Certificação conquistada durante o Web Summit Rio fortalece o turismo planejado, amplia oportunidades de negócios e gera mais previsibilidade para empreendedores da cidade
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