Procon RJ durante fiscalização na Vila do AbraãoDivulgação
Fiscalização do Procon-RJ na Ilha Grande levanta dúvidas sobre contrato e operação da Taxa de Turismo Sustentável
Órgão identificou possíveis violações aos direitos do consumidor e questionamentos sobre a atuação da empresa responsável pela gestão da cobrança em Angra dos Reis
Parto de emergência em ambulância mobiliza equipe de resgate na Rio-Santos, em Angra dos Reis
Bebê nasceu dentro de viatura de atendimento na BR-101 após gestante entrar em trabalho de parto durante deslocamento para maternidade
Cerca de 100 tubarões-tigre são identificados na Baía da Ilha Grande e passam a ser monitorados por satélite
Projeto pioneiro em Angra dos Reis registra machos, fêmeas gigantes e possível fêmea grávida, ampliando o conhecimento sobre a espécie no Sudeste brasileiro
Justiça Itinerante volta a atender no Bracuí
Ação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acontece, nesta sexta-feira, em parceria com a Prefeitura de Angra e leva serviços gratuitos à população
Turistas argentinos são presos suspeitos de repassar dólares falsos em Angra dos Reis
Polícia apreendeu US$ 200 em cédulas falsificadas; comerciantes, taxista e uma vítima em Paraty teriam sido lesados pela dupla
Chegada do Menino Imperador enaltece a Festa do Divino em Angra
Final de semana regado com fé, cultura e tradições. Na programação; danças folclóricas, missas e shows de Renato Teixeira e Guilherme Arantes
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