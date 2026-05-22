Chegada do Menino Imperador, Pedro - Divulgação/PMAR

Chegada do Menino Imperador, PedroDivulgação/PMAR

Publicado 22/05/2026 12:00 | Atualizado 22/05/2026 12:02

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio e em parceria com a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, abre oficialmente a programação da Festa do Divino, nesta sexta-feira, (22). Uma das mais tradicionais e importantes manifestações religiosas e culturais do município.





A celebração reúne expressões de fé, patrimônio imaterial, cultura popular e participação comunitária. O grande destaque da abertura foi a chegada do Menino Imperador dessa edição, Pedro Arthur Veríssimo, da comunidade católica Santo Antônio. O jovem representa a continuidade de uma tradição secular da Festa do Divino, símbolo de pureza, fé e devoção ao Espírito Santo.





As atividades começaram às 6h da manhã, com a tradicional alvorada, seguida pelo café comunitário, às 7h, no largo da Igreja Matriz, onde reuniu uma multidão. Às 11h, aconteceu a chegada do Menino Imperador, um dos momentos mais aguardados da festa. Ao meio-dia será servido o almoço comunitário e, às 18h, será celebrada a Missa de Coroação, na Igreja Matriz da Imaculada Conceição.







A programação cultural da noite contará, às 20h30, com as tradicionais danças folclóricas dos Coquinhos, Lanceiros e Jardineiras, expressões populares que atravessam gerações e fazem parte da identidade cultural angrense. Após as danças, o cantor e compositor Renato Teixeira sobe ao palco trazendo sucessos que marcaram gerações, como “Romaria”, “Frete” e “Tocando em Frente”.







No sábado, 23 de maio, a festa segue com apresentações musicais e culturais ao longo do dia, além da tradicional missa na Igreja Matriz, às 18h. À noite, o público poderá prestigiar as danças folclóricas dos Coquinhos, Velhos e Marujos e, às 23h, haverá apresentação da Fraternidade São João Paulo II.







Já no Domingo de Pentecostes, 24 de maio, a festa terá seu ponto alto religioso com a Missa Solene, às 10h, na Igreja Matriz, além da tradicional procissão pelas ruas do Centro da cidade. A programação cultural contará ainda com apresentação do Grupo Guerra Junqueira e das tradicionais danças folclóricas angrenses.







Encerrando a Festa do Divino 2026, às 22h, o público acompanhará o show de Guilherme Arantes, dono de clássicos da música brasileira como “Planeta Água”, “Cheia de Charme” e “Meu Mundo e Nada Mais”.



A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, destacou que a Festa do Divino representa um patrimônio afetivo, religioso e cultural da cidade.







— A Festa do Divino é uma das celebrações mais simbólicas da nossa história e da nossa identidade cultural. Cada tradição preservada, cada dança folclórica, cada celebração religiosa e cada família que participa mantém viva uma herança passada de geração em geração. Ver o envolvimento das comunidades e a participação do Menino Imperador Pedro Arthur renovam a certeza de que essa tradição continuará forte por muitos anos em Angra dos Reis — afirmou a secretária.







Programação







22/05 – Sexta-feira

6h – Alvorada

7h – Café comunitário

11h – Chegada do Menino Imperador (Cais de Santa Luzia)

12h – Almoço comunitário

18h – Missa de Coroação (Igreja Matriz)

20h30 – Danças folclóricas: Coquinhos, Lanceiros e Jardineiras

23h – Show com Renato Teixeira





23/05 – Sábado

10h – Choro Caiçara

14h30 – Nizio Lopes

16h – Kayu

18h – Missa (Igreja Matriz)

20h – Danças folclóricas: Coquinhos, Velhos e Marujos

23h – Fraternidade São João Paulo II





24/05 – Domingo

10h – Missa solene (Igreja Matriz)

10h – Abertura da praça de alimentação com Grupo Chapeleto

14h – Dança Portuguesa (Grupo Guerra Junqueiro)

16h – Missa seguida de procissão

19h – Danças folclóricas: Coquinhos, Lanceiros, Jardineiras, Velhos e Marujos

22h – Show com Guilherme Arantes.



