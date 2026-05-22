Chegada do Menino Imperador, PedroDivulgação/PMAR
A celebração reúne expressões de fé, patrimônio imaterial, cultura popular e participação comunitária. O grande destaque da abertura foi a chegada do Menino Imperador dessa edição, Pedro Arthur Veríssimo, da comunidade católica Santo Antônio. O jovem representa a continuidade de uma tradição secular da Festa do Divino, símbolo de pureza, fé e devoção ao Espírito Santo.
A programação cultural da noite contará, às 20h30, com as tradicionais danças folclóricas dos Coquinhos, Lanceiros e Jardineiras, expressões populares que atravessam gerações e fazem parte da identidade cultural angrense. Após as danças, o cantor e compositor Renato Teixeira sobe ao palco trazendo sucessos que marcaram gerações, como “Romaria”, “Frete” e “Tocando em Frente”.
No sábado, 23 de maio, a festa segue com apresentações musicais e culturais ao longo do dia, além da tradicional missa na Igreja Matriz, às 18h. À noite, o público poderá prestigiar as danças folclóricas dos Coquinhos, Velhos e Marujos e, às 23h, haverá apresentação da Fraternidade São João Paulo II.
Já no Domingo de Pentecostes, 24 de maio, a festa terá seu ponto alto religioso com a Missa Solene, às 10h, na Igreja Matriz, além da tradicional procissão pelas ruas do Centro da cidade. A programação cultural contará ainda com apresentação do Grupo Guerra Junqueira e das tradicionais danças folclóricas angrenses.
Encerrando a Festa do Divino 2026, às 22h, o público acompanhará o show de Guilherme Arantes, dono de clássicos da música brasileira como “Planeta Água”, “Cheia de Charme” e “Meu Mundo e Nada Mais”.
A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, destacou que a Festa do Divino representa um patrimônio afetivo, religioso e cultural da cidade.
— A Festa do Divino é uma das celebrações mais simbólicas da nossa história e da nossa identidade cultural. Cada tradição preservada, cada dança folclórica, cada celebração religiosa e cada família que participa mantém viva uma herança passada de geração em geração. Ver o envolvimento das comunidades e a participação do Menino Imperador Pedro Arthur renovam a certeza de que essa tradição continuará forte por muitos anos em Angra dos Reis — afirmou a secretária.
Programação
22/05 – Sexta-feira
6h – Alvorada
7h – Café comunitário
11h – Chegada do Menino Imperador (Cais de Santa Luzia)
12h – Almoço comunitário
20h30 – Danças folclóricas: Coquinhos, Lanceiros e Jardineiras
23h – Show com Renato Teixeira
23/05 – Sábado
10h – Choro Caiçara
14h30 – Nizio Lopes
16h – Kayu
18h – Missa (Igreja Matriz)
20h – Danças folclóricas: Coquinhos, Velhos e Marujos
23h – Fraternidade São João Paulo II
24/05 – Domingo
10h – Missa solene (Igreja Matriz)
10h – Abertura da praça de alimentação com Grupo Chapeleto
14h – Dança Portuguesa (Grupo Guerra Junqueiro)
16h – Missa seguida de procissão
19h – Danças folclóricas: Coquinhos, Lanceiros, Jardineiras, Velhos e Marujos
22h – Show com Guilherme Arantes.
Chegada do Menino Imperador enaltece a Festa do Divino em Angra
Final de semana regado com fé, cultura e tradições. Na programação; danças folclóricas, missas e shows de Renato Teixeira e Guilherme Arantes
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