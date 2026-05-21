Atenção motoristas para as obras que vão trazer alteração do trânsito no Parque Mambucaba - Divulgação/Redação

Atenção motoristas para as obras que vão trazer alteração do trânsito no Parque MambucabaDivulgação/Redação

Publicado 21/05/2026 20:11 | Atualizado 21/05/2026 20:12

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis iniciará, na próxima segunda-feira (25), um amplo pacote de obras para reorganizar o trânsito no Parque Mambucaba. As intervenções têm como objetivo melhorar a mobilidade urbana, aumentar a segurança viária e incentivar o uso de meios de transporte sustentáveis no maior bairro da cidade.

A Avenida Francisco Magalhães de Castro, principal via do bairro, além de outras sete ruas, receberá recapeamento completo. Antes da aplicação do novo asfalto, todas as vias passarão por serviços de fresagem, etapa considerada essencial para garantir maior durabilidade e qualidade ao pavimento.

O projeto também prevê a implantação de nova sinalização horizontal e vertical, além da ampliação e reorganização das vagas de estacionamento. Uma das principais mudanças ocorrerá na Avenida Francisco Magalhães de Castro, onde as vagas passarão do lado esquerdo para o lado direito da pista, no sentido de entrada do bairro. A alteração permitirá a criação de uma ciclofaixa no lado esquerdo da avenida, marcando o início do projeto Mambubike, iniciativa voltada ao incentivo da mobilidade sustentável na região.

As obras serão executadas pela Secretaria Executiva do Parque Mambucaba, com apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana. Durante os primeiros dias das mudanças no trânsito, agentes estarão nas ruas orientando motoristas e pedestres.

Segundo o secretário-executivo do Parque Mambucaba, Heraldo França, a iniciativa atende reivindicações da população e busca melhorar o dia a dia dos moradores.

— Estamos ouvindo as demandas da população e trazendo melhorias que impactam diretamente o cotidiano das pessoas. Essa reestruturação vai tornar o trânsito mais seguro e organizado, beneficiando tanto motoristas quanto pedestres — destacou.

Alterações no tráfego

Por conta das obras de recapeamento na Avenida Francisco Magalhães de Castro, o trânsito de veículos de grande porte será alterado a partir de segunda-feira (25).

O novo trajeto será realizado pela Rua do Areal, seguindo pela Rua Nossa Senhora Aparecida, Rua Francisco Guedes da Silva, Rua Amadeu Dutra de Abrantes e Rua Getúlio Vargas, até o acesso à Avenida Francisco Magalhães de Castro.