Ilha GrandeDivulgação/Rede Social
Donos de hotéis, pousadas, restaurantes, comércio e serviços de transporte marítimo registraram um aumento significativo na demanda. Com aproximadamente 90% do público vindo de fora da ilha, a taxa de ocupação turística atingiu quase 90% durante os três dias de programação.
A edição de 2026 foi um marco, integrando oficialmente o calendário internacional do XTERRA World Tour e tornando-se uma etapa classificatória para o Campeonato Mundial da modalidade. Essa inclusão ampliou a visibilidade global de Ilha Grande, posicionando a região como um ponto estratégico no turismo esportivo internacional, capaz de atrair atletas e turistas do mundo inteiro.
Bernardo Fonseca, fundador e CEO da X3M, organizadora do XTERRA no Brasil, destaca o alcance do evento: “O XTERRA movimenta muito mais do que atletas. O evento gera fluxo turístico qualificado, fortalece a economia local e amplia a exposição dos destinos brasileiros dentro de um cenário global ligado ao esporte, natureza e experiência”, afirma Fonseca.
O formato do XTERRA na Ilha Grande, com acesso exclusivamente marítimo, transforma completamente a dinâmica local durante o fim de semana. O evento se consolida como um verdadeiro festival outdoor, oferecendo não apenas provas esportivas de alto nível, mas também experiências ligadas à natureza, entretenimento, bem-estar e sustentabilidade.
Participaram do evento atletas de elite, iniciantes e famílias, nas seguintes modalidades: Triathlon, Trail Run (50K, 21K, 10K e 5K), Swim Storm (natação em águas abertas) e Night Run Kids (para crianças). As provas de Triathlon e Endurance 50K contaram com premiação superior a R$ 50 mil, atraindo grandes nomes do cenário nacional e internacional e elevando a competitividade.
O XTERRA Ilha Grande demonstrou um forte compromisso com a comunidade e a sustentabilidade. Mais de 150 moradores da região foram contratados e capacitados para atuar na operação e logística do evento. A organização também reforçou suas ações de ESG (Ambiental, Social e Governança), promovendo iniciativas de conscientização, educação ambiental e preservação em parceria com ONGs e parceiros locais. O objetivo é alinhar o turismo esportivo e sustentabilidade, que reforçam ainda mais a Ilha Grande como um dos principais destinos turísticos do país.
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