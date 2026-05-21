Motorista ficou preso às ferragens e morreu no local - Divulgação/Reproduçõ rede social

Motorista ficou preso às ferragens e morreu no localDivulgação/Reproduçõ rede social

Publicado 21/05/2026 11:59

Costa Verde - As chuvas com períodos, intenso a moderado, na região da Costa Verde, têm contribuído para o aumento no registro de acidentes na rodovia Rio-Santos, desde o início da semana, com a chegada de uma frente fria no Estado. Uma colisão envolvendo um caminhão tanque, uma motocicleta e um caminhão baú, resultou na morte do motorista, do último veículo, além de duas vítimas em estado grave, transferidas pelo SAMU e Bombeiros para o hospital de Mangaratiba.

Duas vítimas em estado grave foram transferidas pelo resgate para hospital de Mangaratiba Divulgação/Reprodução Rede Social

O acidente foi registrado nessa quarta-feira (20), no final da manhã, 11h50, no km 456, na altura da Figueira, em Conceição de Jacareí, em Angra dos Reis, limite com a cidade de Mangaratiba. O motorista do caminhão baú ficou preso às ferragens e com impacto morreu no local. As outras vítimas em estado grave foram transferidas para o hospital Vitor de Souza Breves, em Mangaratiba, onde continuam internadas. Não há atualização do quadro de saúde pela unidade.

As pistas, nos dois sentidos, foram fechadas para o trabalho das equipes de resgate Divulgação/Reprodução Rede Social

Além das equipes de socorro (Samu e Bombeiros), CCR e PRF estavam no local. Não se sabe a dinâmica do acidente. A pista molhada e escorregadia por conta da chuva que não para, pode ter contribuído com a colisão. O trânsito foi fechado para veículos durante a remoção das vítimas e a chegada da perícia para liberar o corpo do motorista do caminhão baú. Ainda no início da tarde de ontem o fluxo voltou ao normal, porém sinalizado e por conta dos curiosos com lentidão. Neste momento segue normal, com alerta aos motoristas por conta da chuva que continua em toda a região.