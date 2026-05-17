Fernando Jordão (E), Célia Jordão (C) e Eduardo PaesDivulgação/Coordenação
Eduardo Paes lança pré-candidatura, em Angra, ao Governo do Estado em evento político ao lado de Célia e Fernando Jordão
Encontro na Japuíba reunirá lideranças da Costa Verde e marca articulações para as eleições de 2026
Procissão e novena abrem Festa do Divino 2026
Programação une religiosidade, folclore, música e identidade cultural de Angra dos Reis
Festa do Divino 2026 abre programação religiosa nesta sexta-feira
Solene novenário começa com procissão das bandeiras, coroa do Divino e missa na Igreja Matriz
Moradores e empresários protestam em audiência pública da Alerj sobre taxa de turismo na Ilha Grande
O debate aconteceu na noite de ontem (14), na Vila do Abraão em praça pública, sob fortes críticas de lideranças políticas e do setor hoteleiro que pretendem derrubar na justiça a cobrança autorizada pela prefeitura, a partir do dia 1º de junho
Prefeitura de Angra aperfeiçoa regras do Viva Angra e unifica taxa turística em R$ 50
Novo modelo da TTS começa a valer em 1º de junho de 2026, com validade de 30 dias para turistas no continente e nas ilhas
Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande anuncia finalistas da 23ª edição
Entre 3 e 5 de julho, evento agita a Vila do Abraão, com destaque para os artistas de Angra dos Reis
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