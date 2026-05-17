Fernando Jordão (E), Célia Jordão (C) e Eduardo Paes - Divulgação/Coordenação

Fernando Jordão (E), Célia Jordão (C) e Eduardo PaesDivulgação/Coordenação

Publicado 17/05/2026 18:32

Costa Verde- O cenário político da Costa Verde começa a ganhar novos contornos para as eleições de 2026. No próximo dia 22 de maio, Angra dos Reis será palco de um grande encontro político que reunirá o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, a ex-deputada Célia Jordão e o ex-prefeito Fernando Jordão em um evento marcado por articulações políticas, fortalecimento de alianças e projeções para o pleito estadual.

O encontro acontecerá às 18h30, no Clube Real de Japuíba, e deve reunir lideranças políticas de diversas regiões do estado, além de prefeitos, vereadores, apoiadores e representantes do setor político da Costa Verde.

Durante o ato político, Eduardo Paes fará o lançamento de sua pré-candidatura ao Governo do Estado no cenário angrense, ampliando sua movimentação política pelo interior fluminense. Já Célia Jordão e Fernando Jordão devem apresentar oficialmente seus projetos políticos para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e para a Câmara Federal, respectivamente. Paes que esteve à frente da prefeitura do Rio por quatro mandatos, deixou o governo no dia 20 de março visando as eleições deste ano.

A expectativa é de que o evento reúna um grande público e funcione como uma demonstração de força política do grupo na região. Nos bastidores, o encontro também é visto como estratégico para consolidar alianças e ampliar o diálogo com lideranças municipais em torno das eleições de 2026.

Mais do que uma agenda partidária, o ato promete colocar Angra dos Reis no centro das discussões políticas do estado, reforçando o peso da Costa Verde nas articulações que começam a desenhar o futuro político do Rio de Janeiro.