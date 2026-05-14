Cidades da Costa Verde discutem estratégias para desenvolver o turismo - Divulgação/PMAR

Cidades da Costa Verde discutem estratégias para desenvolver o turismoDivulgação/PMAR

Publicado 14/05/2026 11:44

Costa Verde - Uma reunião realizada na manhã dessa quarta-feira (13), no Hotel Nacional Inn, em Angra dos Reis, marcou a retomada dos encontros presenciais do Fórum Regional de Turismo da Costa Verde. Presidido pela TurisAngra, o fórum reúne representantes das prefeituras, instituições, trade turístico e sociedade civil de Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba e Itaguaí.

O encontro teve como destaque uma palestra sobre a importância da tecnologia para o fortalecimento e o desenvolvimento do turismo na região. O presidente da TurisAngra, Rodrigo Gouvêa, apresentou o Sistema Digital de Turismo (SDT), atualmente em fase de testes em Angra dos Reis, além do Observatório do Turismo, ferramenta que permitirá à Prefeitura reunir dados estratégicos sobre o setor para planejar políticas públicas mais eficientes e alinhadas às demandas do mercado turístico.

“Com dados e informações qualificadas, teremos mais planejamento, organização e capacidade de preservar nossas riquezas naturais, algo essencial para toda a região da Costa Verde”, destacou Rodrigo Gouvêa, que também preside o Fórum Regional de Turismo da Costa Verde.

Outro tema debatido durante a reunião foi a regionalização do turismo e a importância da integração entre os municípios para ampliar a competitividade e a atratividade da Costa Verde como destino turístico.

Para o secretário de Turismo de Paraty, Eduardo Mello, a retomada do fórum representa um avanço importante para o setor.

-A retomada deste Fórum é muito importante para trabalharmos de forma integrada e promovermos cada vez mais desenvolvimento para o turismo, que é a grande mola propulsora da nossa região - afirmou.

Os participantes também discutiram os desafios atuais enfrentados pelo setor, além da necessidade de investimentos em infraestrutura e melhorias que contribuam para ampliar o fluxo de visitantes na região. A próxima reunião do Fórum Regional de Turismo da Costa Verde já está marcada e acontecerá em Paraty, dentro de 60 dias.

-Nossos próximos passos já estão definidos, com uma nova reunião agendada para daqui a 60 dias. É fundamental fortalecermos a marca Costa Verde de forma integrada, tornando a região mais competitiva e fortalecida nas interlocuções com o Ministério do Turismo e a Embratur. Promover a Costa Verde como um destino único é essencial para impulsionar o desenvolvimento turístico de toda a região - finalizou Rodrigo Gouvêa.