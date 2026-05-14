Cidades da Costa Verde discutem estratégias para desenvolver o turismoDivulgação/PMAR
Fórum Regional de Turismo debate ações de fortalecimento do setor
O encontro em Angra dos Reis discutiu temas como; tecnologia, integração regional e estratégias para os municípios da Costa Verde
Mudança no local da audiência pública da Alerj que vai discutir cobrança da taxa de turismo em Angra
O evento da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa que aconteceria na quadra poliesportiva da Vila do Abraão, será realizado em novo local. A prefeitura em resposta à Comissão informou que a quadra passará por serviços de reforma e pintura nesta quinta-feira para novos eventos da cidade. A Associação de Turismo da Ilha Grande afirmou que a audiência vai acontecer hoje
Comissão da Alerj promove audiência pública sobre taxa de turismo em Angra dos Reis
O evento aberto ao público acontecerá nesta quinta-feira, na Vila do Abraão na Ilha Grande
Palestra sobre cuidado seguro abre Semana da Enfermagem do HMJ, em Angra
Programação segue até sexta-feira com atividades voltadas à valorização dos profissionais de enfermagem
Polícia Civil prende dupla por tráfico após criminosos tentarem impedir ação social da Prefeitura em Angra
A operação da 166ª DP foi no bairro Campo Belo e apreendeu cocaína, crack e maconha em ponto controlado por facção criminosa próximo à Praça da Paz
Policiais da 166ª DP prendem irmãos integrantes da quadrilha que rouba idosos em caixa eletrônico
No Recreio dos Bandeirantes, nesta segunda fase da Operação Estorno, que visa desarticular quadrilha que vem roubando idosos e aposentados em várias cidades do Estado. Em Angra o prejuízo chegou a mais de R$ 100 mil
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