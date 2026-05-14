Audiência Pública hoje na Vila do Abraão vai debater sobre cobrança da taxa de turismo - Divulgação/Reprodução Rede Social

Audiência Pública hoje na Vila do Abraão vai debater sobre cobrança da taxa de turismoDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 14/05/2026 11:19

Ilha Grande - A Associação dos Meios de Hospedagem da Ilha Grande e a Comissão de Meio Ambiente da Alerj estão mudando o local da audiência pública que vai debater sobre a cobrança da taxa de turismo em Angra, marcada para esta quinta-feira (14), às 18h na Vila do Abraão, por conta de um comunicado da prefeitura da cidade, informando que a quadra poliesportiva da Vila, onde aconteceria a audiência, passará por pinturas e manutenção, para novos eventos. O e-mail encaminhado à Comissão foi assinado pelo secretário da Ilha Grande, Marc Olichon. Um novo espaço será anunciado pelos organizadores.

Motivo da mudança no local da audiência pública da Alerj Divulgação/Associação de Hospedagem da Ilha Grande

Para a Associação representativa do setor na Ilha Grande, a mudança em cima da hora, só trouxe desconforto aos trabalhadores e moradores que vivem do turismo. A cobrança da taxa dentro do projeto Sistema de Turismo tem causado aos envolvidos divergências nas opiniões, desde o ano passado, quando foi anunciada pelo executivo e aprovada pela Câmara de Vereadores. Em nota a diretoria da Associação garante que o evento vai acontecer.

"No comunicado assinado pelo secretário da Ilha Grande, Marc Olichon, a Prefeitura afirma que o espaço não poderá ser utilizado devido à realização de “serviços de manutenção e pintura”, alegando ainda a necessidade de preparar o equipamento público para eventos previstos nas próximas semanas. Coincidentemente, a manutenção aparece exatamente no dia marcado para o debate sobre a taxa que vem revoltando moradores, empresários e trabalhadores da Ilha Grande. Mesmo diante da tentativa de inviabilizar a participação popular, a audiência pública está mantida e vai acontecer nesta quinta-feira, às seis da tarde".

o evento é aberto ao público e um novo local será informado pelo setor para garantir a realização do debate, que vai discutir a taxa de cobrança aos turistas criada pela Prefeitura de Angra dos Reis, que pode chegar a R$ 95 reais por visitante para entrar na Ilha Grande. Moradores e a Associação dos Meios de Hospedagem criticam a medida e afirmam que o município não oferece contrapartidas em infraestrutura, saneamento básico e abastecimento de água.



O deputado estadual Marcelo Dino, responsável pela audiência, afirma que a taxa não apresenta retorno concreto para a população. Segundo o parlamentar, enquanto a Prefeitura tenta criar novas cobranças, problemas ambientais históricos seguem sem solução, incluindo denúncias de esgoto chegando às praias da Ilha Grande.



A Comissão também anunciou uma nova vistoria técnica, a princípio para o próximo dia 25, com o Instituto Estadual do Ambiente para apurar denúncias ambientais na região.

Um levantamento divulgado pelo município mostra que pelo menos 75% dos mais de 6 mil trabalhadores do setor já aderiram ao Viva Angra – Sistema Digital de Turismo

A adesão ao Viva Angra – Sistema Digital de Turismo já alcança números expressivos na Ilha Grande. Segundo a TurisAngra, mais de 4.650 moradores se cadastraram no sistema até esta quarta-feira, 13, de maio. O número equivale a aproximadamente 75% da população local, estimada em 6.172 habitantes distribuídos entre as praias e comunidades da ilha, de acordo com a Secretaria Executiva da Ilha Grande.



Para a prefeitura "o resultado demonstra o engajamento da população local em uma iniciativa que contribuirá para a organização do turismo, a preservação ambiental e a valorização de um dos destinos mais visitados do Brasil".



O Viva Angra garante a moradores de Angra dos Reis, parentes de até segundo grau, prestadores de serviço cadastrados, idosos acima de 60 anos, crianças de até 12 anos e pessoas com deficiência o acesso livre às ilhas, sem necessidade de pagamento de taxas. O cadastramento segue disponível pelo site vivaangra.com.br.



O SDT integra a estratégia do Município para modernizar a gestão turística, aprimorar o controle do fluxo de visitantes e fortalecer as políticas de preservação ambiental de Angra dos Reis.

Matéria segue em atualização.



