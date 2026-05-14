Audiência Pública hoje na Vila do Abraão vai debater sobre cobrança da taxa de turismoDivulgação/Reprodução Rede Social
O deputado estadual Marcelo Dino, responsável pela audiência, afirma que a taxa não apresenta retorno concreto para a população. Segundo o parlamentar, enquanto a Prefeitura tenta criar novas cobranças, problemas ambientais históricos seguem sem solução, incluindo denúncias de esgoto chegando às praias da Ilha Grande.
A Comissão também anunciou uma nova vistoria técnica, a princípio para o próximo dia 25, com o Instituto Estadual do Ambiente para apurar denúncias ambientais na região.
Para a prefeitura "o resultado demonstra o engajamento da população local em uma iniciativa que contribuirá para a organização do turismo, a preservação ambiental e a valorização de um dos destinos mais visitados do Brasil".
O Viva Angra garante a moradores de Angra dos Reis, parentes de até segundo grau, prestadores de serviço cadastrados, idosos acima de 60 anos, crianças de até 12 anos e pessoas com deficiência o acesso livre às ilhas, sem necessidade de pagamento de taxas. O cadastramento segue disponível pelo site vivaangra.com.br.
O SDT integra a estratégia do Município para modernizar a gestão turística, aprimorar o controle do fluxo de visitantes e fortalecer as políticas de preservação ambiental de Angra dos Reis.
Mudança no local da audiência pública da Alerj que vai discutir cobrança da taxa de turismo em Angra
O evento da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa que aconteceria na quadra poliesportiva da Vila do Abraão, será realizado em novo local. A prefeitura em resposta à Comissão informou que a quadra passará por serviços de reforma e pintura nesta quinta-feira para novos eventos da cidade. A Associação de Turismo da Ilha Grande afirmou que a audiência vai acontecer hoje
Comissão da Alerj promove audiência pública sobre taxa de turismo em Angra dos Reis
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No Recreio dos Bandeirantes, nesta segunda fase da Operação Estorno, que visa desarticular quadrilha que vem roubando idosos e aposentados em várias cidades do Estado. Em Angra o prejuízo chegou a mais de R$ 100 mil
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Na Ilha Grande. O evento que acontecerá em julho já está com inscrições abertas e é considerado o primeiro evento em águas abertas do país com selo carbono zero, reforçando seu compromisso ambiental
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