Operação na Avenida Prefeito João Gregório Galindo Divulgação/PMAR

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Angra dos Reis - A Secretaria de Segurança Pública de Angra dos Reis realizou, na noite dessa sexta-feira (8), uma operação de Choque de Ordem na Rua João Gregório Galindo, nas localidades do Morro da Cruz e Morro do Cavalo Cansado, acessos de entrada e saída da cidade, com foco na fiscalização de motocicletas utilizadas no transporte irregular de passageiros.


A ação teve como objetivo reforçar a segurança viária, combater irregularidades e ampliar a sensação de ordem e segurança para a população, especialmente em áreas onde esse tipo de prática frequentemente está associado à infrações de trânsito e, em alguns casos, ao apoio à prática de crimes.
Veículos irregulares apreendidos na operação são recolhidos pela Ordem Pública - Divulgação/PMAR
Veículos irregulares apreendidos na operação são recolhidos pela Ordem PúblicaDivulgação/PMAR


Durante a operação, mais de 200 veículos foram abordados pelas equipes de fiscalização e segurança. Ao todo, 21 motocicletas e um automóvel foram apreendidos por irregularidades diversas.

Além das apreensões, um homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil , após ser constatado que dirigia sob efeito de álcool.


A Secretaria de Segurança Pública reforça que ações de fiscalização e ordenamento continuarão sendo realizadas em diferentes pontos do município, com o objetivo de promover mais segurança e organização no trânsito da cidade.

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Operação na Avenida Prefeito João Gregório Galindo
Veículos irregulares apreendidos na operação são recolhidos pela Ordem Pública
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