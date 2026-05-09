Operação na Avenida Prefeito João Gregório Galindo - Divulgação/PMAR

Operação na Avenida Prefeito João Gregório Galindo Divulgação/PMAR

Publicado 09/05/2026 20:46

Angra dos Reis - A Secretaria de Segurança Pública de Angra dos Reis realizou, na noite dessa sexta-feira (8), uma operação de Choque de Ordem na Rua João Gregório Galindo, nas localidades do Morro da Cruz e Morro do Cavalo Cansado, acessos de entrada e saída da cidade, com foco na fiscalização de motocicletas utilizadas no transporte irregular de passageiros.





A ação teve como objetivo reforçar a segurança viária, combater irregularidades e ampliar a sensação de ordem e segurança para a população, especialmente em áreas onde esse tipo de prática frequentemente está associado à infrações de trânsito e, em alguns casos, ao apoio à prática de crimes.



Veículos irregulares apreendidos na operação são recolhidos pela Ordem Pública Divulgação/PMAR



Durante a operação, mais de 200 veículos foram abordados pelas equipes de fiscalização e segurança. Ao todo, 21 motocicletas e um automóvel foram apreendidos por irregularidades diversas.



Além das apreensões, um homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil , após ser constatado que dirigia sob efeito de álcool.





A Secretaria de Segurança Pública reforça que ações de fiscalização e ordenamento continuarão sendo realizadas em diferentes pontos do município, com o objetivo de promover mais segurança e organização no trânsito da cidade.



Durante a operação, mais de 200 veículos foram abordados pelas equipes de fiscalização e segurança. Ao todo, 21 motocicletas e um automóvel foram apreendidos por irregularidades diversas.Além das apreensões, um homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil , após ser constatado que dirigia sob efeito de álcool.A Secretaria de Segurança Pública reforça que ações de fiscalização e ordenamento continuarão sendo realizadas em diferentes pontos do município, com o objetivo de promover mais segurança e organização no trânsito da cidade.