Operação na Avenida Prefeito João Gregório Galindo Divulgação/PMAR
A ação teve como objetivo reforçar a segurança viária, combater irregularidades e ampliar a sensação de ordem e segurança para a população, especialmente em áreas onde esse tipo de prática frequentemente está associado à infrações de trânsito e, em alguns casos, ao apoio à prática de crimes.
Durante a operação, mais de 200 veículos foram abordados pelas equipes de fiscalização e segurança. Ao todo, 21 motocicletas e um automóvel foram apreendidos por irregularidades diversas.
Além das apreensões, um homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil , após ser constatado que dirigia sob efeito de álcool.
A Secretaria de Segurança Pública reforça que ações de fiscalização e ordenamento continuarão sendo realizadas em diferentes pontos do município, com o objetivo de promover mais segurança e organização no trânsito da cidade.
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