Regras sobre táxi-boats são discutidas na Vila do Abraão - Divulgação/PMAR

Regras sobre táxi-boats são discutidas na Vila do AbraãoDivulgação/PMAR

Publicado 08/05/2026 09:13

Ilha Grande - Representantes da Prefeitura de Angra dos Reis se reuniram, nessa semana,(6), com integrantes da Associação de Táxi Náutico do Abraão, na Vila do Abraão, na Ilha Grande, para ouvir as principais demandas da categoria e esclarecer dúvidas sobre a implantação do Viva Angra – Sistema Digital de Turismo (SDT). O encontro contou com a participação do presidente da TurisAngra, Rodrigo Gouvea, do superintendente de Fomento ao Trade Turístico, Ulisses Covas, e do secretário da Ilha Grande, Marc Olichon.

O presidente da Associação de Táxi Náutico do Abraão, Adriano Veríssimo Padilha, comentou o encontro:

– Conversamos bastante sobre esse sistema que vai ajudar bastante o nosso trabalho, a combater a ilegalidade e ajudar as estruturas que precisam de apoio.

Entre as principais reivindicações da categoria está a criação de um canal permanente de diálogo entre os operadores, a TurisAngra e os órgãos de fiscalização. O objetivo é agilizar a comunicação e fortalecer a parceria entre o poder público e os profissionais do setor.

Os representantes da associação solicitaram ainda a intensificação da fiscalização contra embarcações irregulares, e discutiram questões relacionadas ao cadastramento e recadastramento dos táxi-boats que atuam na região.

As demandas e sugestões apresentadas durante o encontro foram encaminhadas ao grupo de trabalho coordenado pela TurisAngra, responsável por discutir melhorias e ajustes voltados ao setor náutico em Angra dos Reis.

Um novo encontro será realizado no próximo dia 20, para dar continuidade às discussões e acompanhar o andamento das propostas debatidas.

— Turismo não se faz sozinho, se faz com associativismo. Assim, conseguimos atingir toda a cadeia do turismo. É isso que o Sistema Digital do Turismo vai fazer, ordenar e melhorar o fluxo turístico, não só na Ilha Grande, mas em toda região – destacou o superintendente de Fomento ao Trade Turístico, Ulisses.