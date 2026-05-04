Camarão produção pode chegar a 10 toneladas por mêsDivulgação/PMAR
Pesca do camarão está liberada na Costa Verde
Após três meses, defeso chegou ao fim na sexta-feira, 1º de maio; expectativa é que mensalmente o mar de Angra produza 10 toneladas do crustáceo
Angra já tem adversário definido na pré-quartas da Copa de Futsal
Depois da fase eliminatória da competição nessa segunda-feira, dia 4
"Defesa Civil nos Bairros" chega ao Parque Mambucaba
Atividade educativa orientará, nesta terça-feira (5), moradores sobre o sistema de alerta e alarme
Capotagem de veículo na Rio-Santos com cinco vítimas
O acidente foi na altura do bairro Monsuaba, em Angra dos Reis
Imaar faz ação de ordenamento na Ilha Grande
Fiscais interditaram obras e loteamentos clandestinos no Provetá
Homem morre em acidente na Rio-Santos em Angra dos Reis
A colisão envolveu duas motos e um carro, na altura do bairro do Frade sentido São Paulo na madrugada de hoje. Outro acidente foi registrado na altura de Mangaratiba com cinco vítimas
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