Camarão produção pode chegar a 10 toneladas por mês - Divulgação/PMAR

Camarão produção pode chegar a 10 toneladas por mêsDivulgação/PMAR

Publicado 04/05/2026 22:33

Costa Verde - O Defeso do Camarão chegou ao fim nessa sexta-feira, 1º de maio. Após três meses, a pesca do crustáceo está liberada nas cidades da Costa Verde, regiões Sul e Sudeste do país. A medida contempla as espécies de camarão rosa, sete-barbas, branco, santana ou vermelho e barba-russa.

A proibição da pesca com arrasto motorizado vigorou entre 28 de janeiro e 30 de abril, como ocorre anualmente, com o objetivo de garantir o período reprodutivo e o desenvolvimento adequado das espécies.

O defeso é regulamentado pelo Ministério da Pesca e fiscalizado pelo Ibama. Em Angra dos Reis, há mais de 70 barcos de pesca e mais de 160 pescadores de camarão atuando na modalidade de pesca de arrasto. Durante os três meses de paralisação, esses profissionais receberam o auxílio-defeso, conforme previsto em lei.

Com o fim da restrição, a expectativa é que os pescadores da região capturem, mensalmente, aproximadamente 10 toneladas.