Jogo do Angra que garantiu vaga na pré- quartas de final - Divulgação/PMAR

Jogo do Angra que garantiu vaga na pré- quartas de finalDivulgação/PMAR

Publicado 04/05/2026 21:32

Angra dos Reis - Na tarde de hoje, o Angra Futsal conheceu seu adversário na fase de pré-quartas de final da Copa Sul Fluminense de Futsal. Em sorteio realizado na sede da emissora responsável pelo torneio, ficou definido que a equipe angrense enfrentará Itatiaia na disputa por uma vaga nas quartas.

Com campanha inferior a do adversário na fase de grupos, Angra decidirá a classificação fora de casa. O primeiro confronto será disputado já na próxima quinta-feira,(7), no Ginásio Getúlio Campos Telles, no Estádio Municipal. A partida de volta acontece no domingo (10), em Itatiaia. O horário dos confrontos será divulgado em breve pelos organizadores da Copa.

De acordo com o regulamento da competição, em caso de empate nos dois jogos ou uma vitória para cada lado, haverá prorrogação na partida de volta. O tempo extra começa com o placar empatado e, persistindo a igualdade, a vaga ficará com a equipe mandante, Itatiaia.

Angra na Copa Futsal 2026

Durante a primeira fase da competição, o Angra Futsal alcançou 66,67% de aproveitamento no Grupo D, que também contou com Resende (1º colocado), além de Vassouras, Barra do Piraí e Sapucaia, que acabaram eliminados. Em oito partidas, a equipe angrense somou cinco vitórias, um empate e duas derrotas, com saldo positivo de seis gols.

A classificação foi garantida apenas na 10ª e última rodada, em confronto direto contra Vassouras, valendo a segunda vaga do grupo. Em um jogo equilibrado e estudado, Angra virou o placar diante da equipe visitante e venceu por 3 a 1.

Agora, o time busca seguir avançando na competição e alcançar uma classificação inédita para as semifinais. Caso supere Itatiaia, enfrentará Piraí, atual vice-campeã e dona da melhor campanha da edição de 2026, nas quartas de final.