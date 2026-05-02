Espaço de lazer Ayrton Senna, em Jacuecanga - Divulgação/PMAR

Espaço de lazer Ayrton Senna, em JacuecangaDivulgação/PMAR

Publicado 02/05/2026 23:30

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins, inaugurou, nessa sexta-feira, 1º de maio, a nova quadra poliesportiva e o complexo de lazer Ayrton Senna da Silva, no Village Jacuecanga. O espaço, idealizado para promover esporte, integração social e qualidade de vida, é uma homenagem ao maior piloto de todos os tempos do automobilismo mundial, que faleceu tragicamente em um 1º de maio, há 32 anos.

A estrutura conta com quadra coberta, dois playgrounds infantis, academia ao ar livre, mesa de pingue-pongue, área para futmesa, rampas de acessibilidade e um belo projeto paisagístico, oferecendo um ambiente completo para moradores de todas as idades.

O prefeito Cláudio Ferreti ressaltou o simbolismo da homenagem e o compromisso da gestão com a população.

— É uma alegria imensa inaugurar um espaço como este, que leva o nome de Ayrton Senna, um ícone que inspira gerações. A escolha do nome do complexo carrega um significado especial e afetivo para Angra dos Reis. Senna mantinha uma relação íntima com a região, onde encontrava refúgio em meio à natureza preservada, ao mar e à tranquilidade que contrastavam com a intensidade das pistas de Fórmula 1. Estamos investindo em locais que transformam a vida das pessoas, promovendo esporte, saúde e integração social. Isso é construir oportunidades — disse.

Senna frequentava Angra com regularidade, utilizando a região como ponto de descanso e recuperação entre uma corrida e outra. Era comum que passasse dias navegando, praticando esportes náuticos e desfrutando da simplicidade que tanto valorizava fora das competições.

Relatos de moradores antigos e frequentadores da época reforçam a imagem de um Senna discreto, respeitoso e profundamente conectado com o ambiente natural de Angra. Ele encontrava ali não apenas lazer, mas equilíbrio emocional e concentração, que são elementos fundamentais para o desempenho de um piloto de alto nível.

Durante a cerimônia, a secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito, destacou a importância do espaço para a comunidade.

— Estamos entregando muito mais do que uma obra física. Este é um espaço pensado para valorizar a convivência, fortalecer os laços entre as famílias e proporcionar momentos de lazer com dignidade e qualidade para todos os moradores do entorno — afirmou.

A moradora Monique Laranjeira destacou a satisfação com a conclusão da obra.

— Moro aqui há 20 anos e é muito gratificante ver como esse espaço foi construído, com zelo e cuidado. Hoje vemos a praça cheia de crianças e moradores usufruindo desse espaço público — disse.

O vice-prefeito e secretário de Esporte e Lazer, Rubinho Metalúrgico, enfatizou o papel do esporte como ferramenta de transformação social.

— Esse espaço nasce com um propósito muito claro, que é dar oportunidade. Aqui, crianças vão brincar, jovens vão praticar esporte e muita gente pode encontrar um novo caminho por meio dessas atividades. O esporte muda vidas, e é isso que estamos plantando aqui hoje — destacou.

A inauguração contou ainda com a presença da deputada estadual Célia Jordão, dos vereadores Chapinha do Sindicato e Kelven da Saúde, além de secretários municipais e moradores do bairro.