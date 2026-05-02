Material apreendido pelos policiais da 166ª DP - Divulgação/Polícia Civil

Material apreendido pelos policiais da 166ª DPDivulgação/Polícia Civil

Publicado 02/05/2026 23:10 | Atualizado 02/05/2026 23:10

Angra dos Reis - Policiais civis da 166ª DP, em Angra dos Reis realizaram várias ações no dia 30 e madrugada do dia 1º de maio- Feriado Nacional do Dia do Trabalhador, em mais uma etapa da Operação Sentinela, com o objetivo de intensificar o combate à criminalidade no município, com foco em comunidades onde há presença do tráfico de drogas, pontos turísticos e vias de grande circulação de visitantes.

Drogas e armas apreendidas na Operação Sentinela em comunidades retomadas pelo tráfico Divulgação/Polícia Civil



Após o trabalho de inteligência, a equipe policial mapeou comunidades nas quais há venda de drogas. Segundo investigação da polícia, nos últimos meses o movimento de venda de drogas tem se agravado com a chegada recente de uma liderança faccionada que estava presa e voltou a atuar em comunidades da cidade.

Após o trabalho de inteligência, a equipe policial mapeou comunidades nas quais há venda de drogas. Segundo investigação da polícia, nos últimos meses o movimento de venda de drogas tem se agravado com a chegada recente de uma liderança faccionada que estava presa e voltou a atuar em comunidades da cidade.

O Bairro do Frade, foi uma das comunidades alvo da operação, com dados de inteligência que davam conta de que uma das integrantes do bando, identificada por Larissa estava atuando com tráfico de drogas nas proximidades da própria residência de maneira simulada. Ela recepcionava os usuários, recebia a quantia em dinheiro e seus auxiliares iam buscar a droga, realizando a venda, se precavendo de qualquer responsabilidade criminal em caso de abordagem policial.



Após trabalho técnico em campo, foi possível documentar a atividade criminosa praticada pela suspeita e seus auxiliares identificados por Guilherme, Diego e um adolescente, de 15 anos. No local houve grande apreensão de drogas, uma quantia em dinheiro e abordagem de usuários que confirmaram a compra dos entorpecentes oferecidos pelo quarteto. Os maiores de idade envolvidos foram presos e o menor apreendido em flagrante vão responder pelos delitos de tráfico e associação criminosa e fator análogo aos mesmos crimes.



Segundo dados das investigações da polícia, durante a madrugada havia ostentação de arma de fogo em outra comunidade denominada Casinhas do Bracuí, próximo ao Frade, onde o tráfico local estava efetuando tiros contra as forças policiais que avançaram ganhando o terreno e chegando até a "boca de fumo", local em que foram apreendidos 236 pinos de cocaína, 379 pedras de crack, 48 haxixe, 170 trouxinhas de maconha e 2 rádios comunicadores.



Segundo informações da polícia um dos presos Kaio Lucas Machado de Oliveira portava uma pistola com carregador municiado com 13 cartuchos intactos. Um segundo infrator, um fuzil, que durante o confronto armado fugiu e tentou recarregar a arma de poder bélico. Na fuga deixou cair um carregador de fuzil calibre 5.56 contendo 27 cartuchos intactos. Ele já foi identificado pela polícia.





Outra comunidade alvo da ação foi o Promorar. Um homem identificado por Paulo Atman de Souza foi preso em um local usado como "boca de fumo".lCom ele foram apreendidos 134 unidades de cocaína, 159 unidades de maconha, 122 unidades de crack e um rádio comunicador portátil.



A Operação Sentinela segue em andamento, sem prazo para terminar, com foco na preservação da ordem pública, proteção de moradores e turistas e repressão qualificada ao tráfico de drogas, especialmente em períodos de maior circulação de pessoas na cidade. A polícia pede a população que Denuncie com segurança: 0300-253-1177 – O sigilo é garantido.