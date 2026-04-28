Dia das Mães movimenta shopping em AngraDivulgação
No Centro, o Movimenta Angra será organizado em toda extensão da Rua do Comércio e também na Praça Codrato de Vilhena (Praça do Papão); no Parque Mambucaba, a ação acontece na Praça de Eventos; na Japuíba, será na rua Itaperuna; no Frade, o Movimenta Angra ficará na rua São Sebastião; e em Jacuecanga, as atividades serão realizadas próximas à farmácia Drogatur, na rua Conde Maurício de Nassau.
O Movimenta Angra tem o apoio do Sicomércio, CDL, Acear, Fecomércio, Sesc, Senac, Shopping Piratas, RJNET, Drogatur, Zona Sul e Sebrae. Empresas e instituições parceiras estarão presentes prestando serviço à população. Dentre elas o Senac, que levará serviços de beleza voltados para as mulheres.
Comerciantes interessados em participar de novas edições do Movimenta Angra podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo telefone (24) 3377-4507 ou pelo e-mail desenvolvimentoeconomico@angra.rj.gov.br.
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