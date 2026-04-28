Dia das Mães movimenta shopping em Angra - Divulgação

Dia das Mães movimenta shopping em AngraDivulgação

Publicado 28/04/2026 18:08

Angra dos Reis - Em maio, mês das mães, será realizada mais uma edição do Movimenta Angra, ação organizada pela Prefeitura de Angra por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Haverá programação no Centro, Japuíba, Parque Mambucaba, Frade e Jacuecanga, nos dias 8 e 9 (sexta e sábado). Em todas as localidades, as atividades serão realizadas das 9h às 18h.

Esta edição do Movimenta Angra tem como objetivo fortalecer o comércio local, aquecer as vendas para o Dia das Mães, além de oferecer lazer, serviços e atrações gratuitas para moradores e visitantes. A proposta sempre busca combinar promoções e eventos temáticos para datas comerciais, como o Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal etc. A expectativa dos lojistas é que o aumento gire em torno de 4,5%, neste ano. A compra com cartão de crédito deve liderar as vendas.

Semelhante às outras edições, a programação contará com música ao vivo, espaço de cuidados com a saúde, brinquedos para as crianças, brindes, sorteios e espaços instagramáveis. O público poderá se divertir enquanto faz as compras.



No Centro, o Movimenta Angra será organizado em toda extensão da Rua do Comércio e também na Praça Codrato de Vilhena (Praça do Papão); no Parque Mambucaba, a ação acontece na Praça de Eventos; na Japuíba, será na rua Itaperuna; no Frade, o Movimenta Angra ficará na rua São Sebastião; e em Jacuecanga, as atividades serão realizadas próximas à farmácia Drogatur, na rua Conde Maurício de Nassau.



O Movimenta Angra tem o apoio do Sicomércio, CDL, Acear, Fecomércio, Sesc, Senac, Shopping Piratas, RJNET, Drogatur, Zona Sul e Sebrae. Empresas e instituições parceiras estarão presentes prestando serviço à população. Dentre elas o Senac, que levará serviços de beleza voltados para as mulheres.



Comerciantes interessados em participar de novas edições do Movimenta Angra podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo telefone (24) 3377-4507 ou pelo e-mail desenvolvimentoeconomico@angra.rj.gov.br.