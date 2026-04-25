Praia de Lopes Mendes acesso só por trilha - Divulgação/PMAR

Praia de Lopes Mendes acesso só por trilhaDivulgação/PMAR

Publicado 25/04/2026 11:20 | Atualizado 25/04/2026 11:25

Ilha Grande - A Praia de Lopes Mendes, localizada na Ilha Grande, e um dos locais de lazer mais visitados por turistas, foi eleita a melhor praia da região Sudeste na premiação “O Melhor do Turismo Brasileiro”, iniciativa que enaltece experiências, empresas e destinos que se destacam no cenário nacional.

O concurso promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo, divulgou o resultado na noite de quinta-feira (23), durante cerimônia realizada na cidade de Foz do Iguaçu, reunindo autoridades, especialistas e representantes de todo o ecossistema do turismo brasileiro.

Turistas curtem águas cristalinas de Lopes Mendes Divulgação/Reprodução rede social



Na disputa pela categoria Melhor Praia da Região Sudeste, Lopes Mendes superou destinos como a Praia do Castelhano, em Ilhabela (SP), e as Prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo (RJ).



A premiação foi recebida pela técnica em turismo Jacqueline Queirós, servidora concursada há 21 anos, que representou a TurisAngra no evento. Ao todo, 25 categorias foram contempladas na edição deste ano.



Os vencedores foram definidos a partir de metodologia desenvolvida pela FIA Business School, que combinou análise quantitativa — baseada em dados públicos e avaliações de viajantes — com uma avaliação qualitativa validada pela equipe do Estadão e por um júri especializado. Entre os critérios analisados estavam a relevância para o turismo brasileiro, inovação e diferenciação, sustentabilidade e responsabilidade, qualidade da experiência e impacto no mercado.



O prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, comemorou o reconhecimento e destacou a importância do prêmio para o fortalecimento do destino.



— Receber esse título é motivo de grande orgulho para todos nós. Lopes Mendes é um verdadeiro cartão-postal e esse reconhecimento reforça o potencial turístico de Angra dos Reis, além de valorizar o trabalho que vem sendo realizado para promover e preservar nossas belezas naturais — afirmou.





Praia de Lopes Mendes



Localizada na Ilha Grande, a Praia de Lopes Mendes é considerada uma das mais bonitas do Brasil, conhecida por sua extensa faixa de areia branca e fina, mar de águas cristalinas e cenário preservado de Mata Atlântica. Com um perfil mais rústico, o destino é muito procurado por turistas que buscam contato com a natureza, tranquilidade e paisagens de tirar o fôlego. Na disputa pela categoria Melhor Praia da Região Sudeste, Lopes Mendes superou destinos como a Praia do Castelhano, em Ilhabela (SP), e as Prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo (RJ).A premiação foi recebida pela técnica em turismo Jacqueline Queirós, servidora concursada há 21 anos, que representou a TurisAngra no evento. Ao todo, 25 categorias foram contempladas na edição deste ano.Os vencedores foram definidos a partir de metodologia desenvolvida pela FIA Business School, que combinou análise quantitativa — baseada em dados públicos e avaliações de viajantes — com uma avaliação qualitativa validada pela equipe do Estadão e por um júri especializado. Entre os critérios analisados estavam a relevância para o turismo brasileiro, inovação e diferenciação, sustentabilidade e responsabilidade, qualidade da experiência e impacto no mercado.O prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, comemorou o reconhecimento e destacou a importância do prêmio para o fortalecimento do destino.— Receber esse título é motivo de grande orgulho para todos nós. Lopes Mendes é um verdadeiro cartão-postal e esse reconhecimento reforça o potencial turístico de Angra dos Reis, além de valorizar o trabalho que vem sendo realizado para promover e preservar nossas belezas naturais — afirmou.Localizada na Ilha Grande, a Praia de Lopes Mendes é considerada uma das mais bonitas do Brasil, conhecida por sua extensa faixa de areia branca e fina, mar de águas cristalinas e cenário preservado de Mata Atlântica. Com um perfil mais rústico, o destino é muito procurado por turistas que buscam contato com a natureza, tranquilidade e paisagens de tirar o fôlego.

Pra quem gosta de sossego e sair da agitação das grandes cidades, o local é ideal. Sem internet, os visitantes tem mais tempo de apreciar e contemplar o melhor que a natureza oferece. São aproximadamente 2.400 metros de praia, banhada pelo oceano e suas ondas bem fortes são atrativos para quem gosta de um bom surf.

A exuberância das praias, como a de Lopes Mendes, que consagrou-se a Ilha Grande, Patrimônio Mundial - Histórico e Natural da Humanidade, pela Unesco em 2019.

O acesso à Praia de Lopes Mendes, somente pela trilha. São cerca de 12 minutos a pé, da última parada de barco. O começo é bem íngreme, por isso é necessário um calçado confortável para a caminhada. Não há quiosques com cadeiras e nem guarda sol para receber os turistas. Pelo caminho macaquinhos e lindas espécies de pássaros dão boas vindas aos visitantes. Até o acesso de turistas é controlado pelo município, com intuito de manter a fauna e flora preservadas.