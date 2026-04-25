Praia de Lopes Mendes acesso só por trilhaDivulgação/PMAR
Na disputa pela categoria Melhor Praia da Região Sudeste, Lopes Mendes superou destinos como a Praia do Castelhano, em Ilhabela (SP), e as Prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo (RJ).
A premiação foi recebida pela técnica em turismo Jacqueline Queirós, servidora concursada há 21 anos, que representou a TurisAngra no evento. Ao todo, 25 categorias foram contempladas na edição deste ano.
Os vencedores foram definidos a partir de metodologia desenvolvida pela FIA Business School, que combinou análise quantitativa — baseada em dados públicos e avaliações de viajantes — com uma avaliação qualitativa validada pela equipe do Estadão e por um júri especializado. Entre os critérios analisados estavam a relevância para o turismo brasileiro, inovação e diferenciação, sustentabilidade e responsabilidade, qualidade da experiência e impacto no mercado.
O prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, comemorou o reconhecimento e destacou a importância do prêmio para o fortalecimento do destino.
— Receber esse título é motivo de grande orgulho para todos nós. Lopes Mendes é um verdadeiro cartão-postal e esse reconhecimento reforça o potencial turístico de Angra dos Reis, além de valorizar o trabalho que vem sendo realizado para promover e preservar nossas belezas naturais — afirmou.
Praia de Lopes Mendes
Localizada na Ilha Grande, a Praia de Lopes Mendes é considerada uma das mais bonitas do Brasil, conhecida por sua extensa faixa de areia branca e fina, mar de águas cristalinas e cenário preservado de Mata Atlântica. Com um perfil mais rústico, o destino é muito procurado por turistas que buscam contato com a natureza, tranquilidade e paisagens de tirar o fôlego.
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