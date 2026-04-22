Um ato de amorDivulgação/PMAR
Entre os participantes, estava Ângela Maria Braz, integrante do Motoclube Tuaregues e doadora regular de sangue há 15 anos. Ela aproveitou a oportunidade para incentivar outros motociclistas da cidade a aderirem à campanha.
— Neste momento, estamos promovendo uma mobilização com os motoclubes de Angra. Doar sangue é doar vida, pois acidentes podem acontecer, além da necessidade constante em cirurgias. O hemonúcleo sempre precisa. Galeras dos motoclubes, vamos doar, venham todos — convocou Ângela.
A coordenadora do Hemonúcleo Costa Verde, Natália Carvalho, ressaltou a relevância de ações como essa para manter os estoques em níveis seguros ao longo do ano.
— A doação de sangue precisa ser contínua, pois a demanda é permanente. A participação de grupos organizados, como os motoclubes, é fundamental para sensibilizar a população e garantir que o hemonúcleo esteja sempre abastecido. Cada doação pode salvar até quatro vidas, e esse gesto faz toda a diferença — explicou a coordenadora.
Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis. Também é obrigatório apresentar documento oficial com foto e evitar o consumo de alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3369-6133 ou na unidade, situada à Rua Japoranga, 1700.
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