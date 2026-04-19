Secretário de Educação, Paulo Fortunato (E) e o vice-prefeito, Rubinho Metalúrgico (C) recebem o prêmio do Sebrae/Rio - Divulgação/PMAR

Secretário de Educação, Paulo Fortunato (E) e o vice-prefeito, Rubinho Metalúrgico (C) recebem o prêmio do Sebrae/RioDivulgação/PMAR

Publicado 19/04/2026 12:04

Angra dos Reis - A cidade de Angra dos Reis, na costa verde, foi destaque no cenário estadual ao vencer a categoria Educação na XIII edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, promovido pelo Sebrae Rio, em cerimônia realizada na capital fluminense, no último dia 16. A premiação reconhece iniciativas inovadoras e boas práticas na gestão pública municipal, valorizando projetos que impactam diretamente o desenvolvimento local. O vice-prefeito Rubinho Metalúrgico e o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato, receberam o prêmio.

O município foi premiado pelo conjunto de ações voltadas à educação empreendedora em todas as escolas da rede municipal de ensino, com iniciativas que incluem computação e robótica, educação financeira, desenvolvimento de projeto de vida e metodologias inovadoras, como os jogos do Programa MenteInovadora (MindLab).

Também se destacam as atividades do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), desenvolvidas em parceria com o Sebrae nas unidades do Centro de Educação em Tempo Integral voltado à Educação Empreendedora e Vocacional da rede municipal: General Silvestre Travassos, em Araçatiba; Frei João Moreira, na Enseada; e Coronel João Pedro de Almeida, no Camorim Grande. Angra dos Reis foi a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro a receber o projeto em parceria com o Sebrae. No início deste ano, equipes da instituição visitaram as unidades para avaliar a implementação das ações e os resultados alcançados pelos alunos.

A iniciativa tem por objetivo estimular a criatividade, o pensamento crítico e o desenvolvimento de ideias inovadoras por meio de salas vocacionais e espaços maker. O projeto também promove a cultura empreendedora entre os estudantes, incentivando valores como perseverança, resiliência e proatividade, além de estimular o protagonismo juvenil e a atuação como agentes de transformação social em suas comunidades.

— Conquistar o primeiro lugar no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora é o reconhecimento de um trabalho consistente em toda a rede municipal. Angra investe em uma educação inovadora, com foco no empreendedorismo e no desenvolvimento dos alunos, resultado do empenho de professores, gestores e de toda a comunidade escolar — destacou o prefeito Cláudio Ferreti.

Com a conquista, Angra irá representar o Estado do Rio de Janeiro na etapa nacional da premiação, prevista para o mês de maio.

— O prêmio confirma Angra como referência em educação empreendedora. Com iniciativas como o JEPP e a inserção de robótica, computação e educação financeira no currículo, estamos fortalecendo uma cultura inovadora na rede e agora representaremos o estado na etapa nacional — completou o secretário Paulo Fortunato.