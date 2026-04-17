Sub 11 do Real Frade exibe troféu e medalhas - Divulgação

Sub 11 do Real Frade exibe troféu e medalhasDivulgação

Publicado 17/04/2026 07:50 | Atualizado 17/04/2026 07:57

Angra dos Reis - Os times Real Frade e Real Mambucaba voltam a se enfrentar, só que desta vez na primeira rodada da Copa Angra de Futebol na categoria Sub-13. O jogo será no Campo da Gringa, no Parque Mambucaba, no feriado de Tiradentes, dia 21, terça-feira, às 9h15. Na preliminar, às 8h, jogam Nova Aliança e Estrela Branca, valendo também pela abertura da Copa Angra Sub-13.

Real Frade campeão Sub-11



O Real Frade foi o campeão da Copa Angra de Futebol na categoria Sub-11, após vencer na grande final por 4 a 1, o Real Mambucaba . O jogo foi no último final de semana, em casa no campo do Boa Esperança, no Frade. O time conseguiu evoluir na partida, fazendo quatro gols em cima do adversário e levantou a taça de campeão da Copa Angra Sub-11.

O Real Frade teve uma campanha invicta, com 7 jogos e 7 vitórias. Teve os artilheiros da competição, Ryan e Gabriel, cada um com 6 gols, porém o artilheiro oficial da competição foi Ryan que fez 6 jogos e Gabriel 7. O goleiro menos vazado da Copa Angra Sub-11 foi Isac do Real Frade, que sofreu seis gols em sete partidas.

O Real Frade foi campeão com: Isac, Kauã, Anthony, Rodrigo. Gabriel, Antony Vinícius, Ryan, Arthur, João Lucas, Bryan, Isaac Castro, Cauã Borges, Arthur Luiz, Davi, Bernardo, Getúlio, Vitor Hugo, Davidson, Angelo, Kainã, Enzo e Bryan Pereira, comandados pelos professores Carlos e Ricardo.



