Sub 11 do Real Frade exibe troféu e medalhasDivulgação
O Real Frade foi o campeão da Copa Angra de Futebol na categoria Sub-11, após vencer na grande final por 4 a 1, o Real Mambucaba . O jogo foi no último final de semana, em casa no campo do Boa Esperança, no Frade. O time conseguiu evoluir na partida, fazendo quatro gols em cima do adversário e levantou a taça de campeão da Copa Angra Sub-11.
O Real Frade foi campeão com: Isac, Kauã, Anthony, Rodrigo. Gabriel, Antony Vinícius, Ryan, Arthur, João Lucas, Bryan, Isaac Castro, Cauã Borges, Arthur Luiz, Davi, Bernardo, Getúlio, Vitor Hugo, Davidson, Angelo, Kainã, Enzo e Bryan Pereira, comandados pelos professores Carlos e Ricardo.
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