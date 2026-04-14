Angra dos Reis - O projeto Aprendendo com Saúde deu início a sua agenda de atividades em 2026, nessa segunda-feira,13, no CEMEI Deise Maria, na Japuíba. Na primeira ação do ano, 16 crianças receberam atendimento médico diretamente na unidade escolar.



Criado em 2025, o projeto tem como objetivo levar atendimento médico às escolas municipais, facilitando o diagnóstico precoce e o acompanhamento da saúde dos estudantes.



— Esse programa garante que as questões de saúde sejam identificadas e tratadas de forma ágil, diretamente na escola – explicou o prefeito Claudio Ferreti.

Além do atendimento voltado à saúde os profissionais da área entregam cartilha explicativa sobre o projeto Divulgação/PMAR

A secretária de Atenção Primária, Mariana Barbosa destacou as vantagens do projeto, que cuida das crianças de forma mais completa.— Ao unir saúde e educação, garantimos que elas cresçam com mais qualidade de vida. A pediatra realiza a avaliação, identifica as necessidades e, quando preciso, já encaminha para outros atendimentos, incluindo a vacinação. É um cuidado integral, feito diretamente na escola.Para 2026, o Aprendendo com Saúde chega com novidades que ampliam o alcance e a qualidade dos serviços oferecidos, com a participação de uma equipe multiprofissional da Atenção Primária. Além disso, a caderneta de vacinação das crianças será atualizada.— Angra segue cuidando da saúde das nossas crianças com atenção e responsabilidade, garantindo mais qualidade de vida desde cedo. É assim que construímos uma cidade de oportunidades, com um futuro melhor para todos – disse o secretário de Educação, Paulo Fortunato.Outro destaque é a possibilidade de encaminhamentos e solicitação de exames, quando necessário, garantindo continuidade no cuidado e acesso à rede de serviços de saúde do município.— Esse atendimento é excelente para as nossas crianças. Foi tudo maravilhoso, principalmente pela facilidade de já sair da escola com os encaminhamentos – afirmou Rosilene de Fátima, avó do aluno Noah.