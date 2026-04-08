Apreensão da Polícia Civil no Bracuí - Divulgação/Polícia Civil

Apreensão da Polícia Civil no BracuíDivulgação/Polícia Civil

Publicado 08/04/2026 16:12

Angra os Reis - Um adolescente de 15 anos, que já era procurado pela Justiça por envolvimento com o tráfico de drogas, foi apreendido nessa terça-feira, (7) na Operação Sentinela da Polícia Civil, no bairro Bracuí, em Angra dos Reis, na costa verde. Na ocasião o jovem de 25 anos, identificado como Washington Luis Souza dos Santos também foi preso. O objetivo da ação é combater o tráfico de drogas em áreas da cidade dominadas por facções criminosas.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, o adolescente foi abordado enquanto tentava fugir com uma bolsa. Com ele, foram apreendidos um rádio comunicador, R$ 25 em espécie, 49 porções de maconha, 26 pedras de crack e 126 pinos de cocaína.





Contra o suspeito tinha um mandado de busca e apreensão em aberto desde fevereiro deste ano, também por ato infracional análogo ao tráfico. Ele já havia sido apreendido anteriormente, em outubro de 2025, pelo mesmo motivo.



Na mesma ação, os policiais prenderam um jovem, de 25 anos, que também tentou escapar, mas foi cercado pelos agentes. Com o maior de idade, foi encontrado um rádio comunicador, equipamento usado para monitorar a movimentação policial.



Os dois foram levados para 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada. O homem vai responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico e o adolescente vai responder por ato infracional análogo aos mesmos crimes. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas pela polícia.

Agentes da Polícia Civil de Barra Mansa e Angra dos Reis capturam quatro foragidos apontados como autores de vários assassinatos

Em uma outra operação da Polícia Civil, ontem (7), quatro suspeitos de envolvimento em homicídios foram capturados. Segundo a polícia, a ação, realizada em conjunto entre policiais de Barra Mansa e Angra dos Reis, teve como foco o combate à atuação de facções criminosas na região.



Os suspeitos foram localizados no bairro Parque Mambucaba, em Angra dos Reis. Ainda de acordo com a Polícia Civil, ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos atiraram contra a polícia, quando deu início a um tiroteio. Eles tentaram fugir, mas foram cercados e presos em flagrante.



A Polícia Civil informou ainda que, o grupo é suspeito de participar de execuções ligadas à disputa entre organizações criminosas em Barra Mansa. Eles vão responder por tentativa de homicídio e porte compartilhado de arma de fogo.



Durante a operação, um outro suspeito, com 41 anotações criminais e considerado foragido da Justiça apontado como envolvido em diversos homicídios na cidade, também reagiu à abordagem e trocou tiros com os policiais. Ele foi baleado, e mesmo ferido conseguiu escapar.



Os policiais fizeram buscas na região e encontraram uma peça de roupa com marcas de sangue, que seria do suspeito ferido, o que reforça a suspeita de que ele tenha sido atingido durante o confronto.



Ainda segundo a Polícia Civil, alguns integrantes do grupo se escondiam em cidades vizinhas e se deslocavam até Barra Mansa para cometer crimes, retornando em seguida para dificultar a atuação das forças de segurança. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue realizando buscas ao suspeito foragido da operação. E pede o apoio da população. Se perceber qualquer suspeita de ferido na comunidade ligue para o Disque Denúncia 0300 253 1177, o anonimato é garantido.

