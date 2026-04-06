Angra x VassourasDivulgação/TV Rio Sul

Mais artigos de O Dia
O Dia
Angra dos Reis - O time de Angra dos Reis conquistou uma vitória importante e  assumiu a liderança do grupo D da Copa Sul fluminense de Futsal, nesse sábado (4), no jogo fora de casa contra Vassouras. Final de jogo 3 a 2. A partida aconteceu na Arena Sombrão, em Vassouras, em jogo válido pela 5ª rodada da fase de grupos.
 
O Angra fez 2 a 0 logo no começo do primeiro tempo, com gols de Luan Valverde, aos 2 minutos, e Maradona, aos 7, terminando em 2 a 0 para o time angrense na primeira etapa. No início do segundo tempo Angra ampliou para 3 a 0, através de Iguinho. Mas foi a partir da boa diferença da equipe angrense no placar, que Vassouras acordou no jogo e pressionou bastante até conseguir fazer dois gols, ambos de Serginho.
Com 3 a 2 para Angra e a diferença de apenas um gol no placar, o time da casa buscou a todo custo pelo menos um gol para empatar a partida, mas o time angrense segurou o resultado, especialmente pela grande atuação do goleiro Léo, destaque no jogo.
A vitória em Vassouras deu a Angra dos Reis a primeira colocação no grupo D, somando nove pontos, quatro jogos, três vitórias e uma derrota, com 13 gols marcados, 10 sofridos e um saldo de 3 gols.
Próximo jogo do Angra Futsal na Copa Rio Sul será no dia 11 de abril, sábado que vem, às 14h, contra Sapucaia, no Ginásio Poliesportivo Durval Vieira, na casa do adversário.
fotogaleria
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.