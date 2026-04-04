Uma nuvem de fumaça toma o céu de Angra e chama atenção de motoristas que passavam pela Rio-Santos - Divulgação/ reprodução rede social

Uma nuvem de fumaça toma o céu de Angra e chama atenção de motoristas que passavam pela Rio-SantosDivulgação/ reprodução rede social

Publicado 04/04/2026 20:27 | Atualizado 04/04/2026 20:30

Angra dos Reis - Uma lancha pegou fogo no mar de Angra dos Reis, na manhã deste sábado (4), três pessoas estavam a bordo - o marinheiro, um homem e uma mulher - tiveram ferimentos leves, um cachorro não resistiu aos ferimentos e morreu. Bombeiros no combate as chamas Divulgação/Reprodução rede social O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate por volta das 10h40 da manhã. Equipes ainda conseguiram conter as chamas que já haviam consumido a embarcação. Segundo testemunhas, trabalhadores que estavam próximo ao local, ouviram uma explosão e em seguida uma coluna de fumaça se formou no mar, em frente a Marina Verolme, em Jacuecanga, e era vista da rodovia Rio-Santos. O Corpo de Bombeiros informou que três pessoas estavam a bordo da embarcação, duas foram atendidas com ferimentos leves e liberadas. Não se sabe a causa do incêndio. A Capitania dos Portos e a Polícia também foram acionados. fotogaleria

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