Média superou os 62% entre as cidades do EstadoDivulgação/PMAR
Alinhada ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a rede atingiu 64% de alunos alfabetizados, ficando a apenas um ponto percentual da meta prevista. O resultado reforça que o município está no caminho certo e aponta para a continuidade de ações estratégicas voltadas ao avanço da aprendizagem.
Angra também se destaca no cenário regional, liderando a Costa Verde e apresentando uma taxa de participação de 92%, o que garante maior precisão nos resultados e reflete a realidade da rede municipal.
- Esse resultado mostra que estamos no caminho certo, investindo em políticas públicas consistentes e no fortalecimento da aprendizagem desde a Educação Infantil. Isso reforça também a importância de ajustes estratégicos para avançar ainda mais no desenvolvimento educacional dos estudantes - destacou o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.
Para fortalecer ainda mais os resultados, a Secretaria de Educação, Juventude e Inovação firmou parceria com o Instituto João e Maria Backheuser, por meio de um acordo de cooperação técnica sem custos para a Prefeitura de Angra dos Reis. A iniciativa prevê consultorias, suporte técnico, formação continuada de profissionais e atualização dos materiais pedagógicos.
O Programa Angrense de Alfabetização na Idade Certa (PAAIC) também foi ampliado e passa a contemplar toda a Educação Infantil. Além disso, foi criado um departamento voltado à Educação Infantil, primeira infância e alfabetização, reforçando o foco nessa etapa essencial do desenvolvimento.
A partir de 2026, as turmas de creche contarão com visitas técnicas, coordenações dirigidas e atividades permanentes, alinhadas às diretrizes nacionais e ao currículo da rede municipal.
Angra dos Reis avança na alfabetização e supera média estadual no Avalia RJ 2025
Município atinge 64% de alunos alfabetizados, alcança Nível 3 e reforça políticas públicas para melhoria contínua da educação
Três pessoas são presas por acampamento ilegal em Angra
Na Ilha do Morcego. Área de proteção Ambiental. A ação contou com militares da 4ª UPAM e Inea
Lancha pega fogo no mar de Angra
Em frente a Marina Verolme. Três pessoas estavam a bordo, marinheiro e um casal além de um cachorro que não resistiu aos ferimentos e morreu
Funcionamento das unidades de saúde durante o feriadão em Angra
Horário de atendimento será especial na Semana Santa e na segunda-feira, Feriado do Padroeiro
Público-alvo da vacinação contra a Influenza é ampliado em Angra
A partir desta quinta-feira (2), novos grupos passam a ser imunizados em todas as Estratégias de Saúde da Família do município
Angra dos Reis, um dos destinos mais procurados do RJ neste feriado de Páscoa
De acordo com a ABIH/RJ, a taxa de ocupação dos meios de hospedagem na cidade chega a quase 90%
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.