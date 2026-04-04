Média superou os 62% entre as cidades do Estado - Divulgação/PMAR

Média superou os 62% entre as cidades do EstadoDivulgação/PMAR

Publicado 04/04/2026 21:49

Angra dos Reis - A rede pública municipal de Angra dos Reis registrou crescimento no Avalia RJ 2025 e alcançou o Nível 3 de alfabetização, superando a média do Estado do Rio de Janeiro e se aproximando das metas nacionais.



Alinhada ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a rede atingiu 64% de alunos alfabetizados, ficando a apenas um ponto percentual da meta prevista. O resultado reforça que o município está no caminho certo e aponta para a continuidade de ações estratégicas voltadas ao avanço da aprendizagem.



Angra também se destaca no cenário regional, liderando a Costa Verde e apresentando uma taxa de participação de 92%, o que garante maior precisão nos resultados e reflete a realidade da rede municipal.



- Esse resultado mostra que estamos no caminho certo, investindo em políticas públicas consistentes e no fortalecimento da aprendizagem desde a Educação Infantil. Isso reforça também a importância de ajustes estratégicos para avançar ainda mais no desenvolvimento educacional dos estudantes - destacou o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.





Para fortalecer ainda mais os resultados, a Secretaria de Educação, Juventude e Inovação firmou parceria com o Instituto João e Maria Backheuser, por meio de um acordo de cooperação técnica sem custos para a Prefeitura de Angra dos Reis. A iniciativa prevê consultorias, suporte técnico, formação continuada de profissionais e atualização dos materiais pedagógicos.





O Programa Angrense de Alfabetização na Idade Certa (PAAIC) também foi ampliado e passa a contemplar toda a Educação Infantil. Além disso, foi criado um departamento voltado à Educação Infantil, primeira infância e alfabetização, reforçando o foco nessa etapa essencial do desenvolvimento.





A partir de 2026, as turmas de creche contarão com visitas técnicas, coordenações dirigidas e atividades permanentes, alinhadas às diretrizes nacionais e ao currículo da rede municipal.

