Último navio da temporada 2026 a deixar a Vila do Abraão na Ilha Grande - Divulgação/PMAR

Último navio da temporada 2026 a deixar a Vila do Abraão na Ilha GrandeDivulgação/PMAR

Publicado 03/04/2026 11:18

Angra dos Reis - A temporada oficial de cruzeiros 2025/2026 em Angra dos Reis chegou ao fim nessa semana (31), com a partida do navio MSC Preziosa da Vila do Abraão, na Ilha Grande. O município recebeu 55 embarcações e mais de 175 mil passageiros, consolidando a cidade como um dos principais destinos do turismo náutico no país.



Entre outubro de 2025 e março de 2026, foram registradas 24 escalas no continente e 31 na Ilha Grande. Durante esse período, os visitantes movimentaram as ruas, praias e pontos turísticos, atraídos pela rica cultura local, pela gastronomia e pelas belezas naturais que tornam o destino reconhecido nacional e internacionalmente.



— A cada temporada, Angra dos Reis se consolida como uma parada estratégica para os cruzeiros. Os números refletem não apenas a força do nosso destino, mas também o trabalho integrado para oferecer uma recepção de qualidade. Seguiremos investindo para ampliar ainda mais esses resultados e fortalecer o turismo como vetor de desenvolvimento econômico e geração de oportunidades para a nossa população – destacou o presidente da Turisangra, Rodrigo Gouvea



O fluxo intenso de turistas teve reflexos diretos na economia local, beneficiando setores como comércio, transporte, gastronomia e serviços. De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil), o gasto médio de um cruzeirista em cidades de escala é de R$ 709,47. Com base nesse dado, estima-se que a temporada tenha injetado mais de R$ 124 milhões na economia angrense.



— Em dias de chegada de navios, as vendas crescem mais de 300%, o que demonstra o impacto positivo do turismo para os artesãos locais. Os turistas buscam principalmente peças que representem a identidade local. As lembrancinhas com conchas, peixes e barcos estão entre as mais procuradas, além da nossa tradicional “Santinha da lenda”, que é um dos grandes destaques de venda — explicou a presidente da Casa do Artesão, Tânia Lima.

