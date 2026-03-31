Segurança em AngraDivulgação/Reprodução Internet
Com a atuação integrada entre policiais e agentes da Secretaria, o programa contribui diretamente para o aumento da sensação de segurança nesses espaços, além de fortalecer a relação de confiança com a comunidade.
— A presença dos nossos agentes nesses locais vai além da segurança ostensiva. É uma forma de construir vínculos, principalmente com os jovens, que passam a enxergar nos profissionais uma referência de disciplina, respeito e compromisso com a sociedade — ressaltou o superintendente de Segurança, Leonardo Barra.
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