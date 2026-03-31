Segurança em Angra - Divulgação/Reprodução Internet

Segurança em AngraDivulgação/Reprodução Internet

Publicado 31/03/2026 15:31

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Segurança Pública, vem intensificando a presença do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança) em escolas e unidades de saúde do município.

A iniciativa tem como objetivo reforçar a segurança, prevenir ocorrências e promover maior tranquilidade para estudantes, profissionais e usuários dos serviços públicos.



Com a atuação integrada entre policiais e agentes da Secretaria, o programa contribui diretamente para o aumento da sensação de segurança nesses espaços, além de fortalecer a relação de confiança com a comunidade.

Nas escolas, a presença das equipes tem um impacto ainda mais significativo. As crianças demonstram entusiasmo com a chegada dos agentes, vistos, em muitos casos, como exemplos positivos e até mesmo inspirações para o futuro.

— O PROEIS é uma ferramenta fundamental para garantir mais segurança nos equipamentos públicos e aproximar as forças de segurança da população. Quando levamos essa presença para dentro das escolas e unidades de saúde, estamos cuidando das pessoas e investindo na prevenção — destacou o secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa.

Além do caráter preventivo, a iniciativa promove cidadania e contribui para a formação de uma cultura de respeito e valorização das instituições públicas.



— A presença dos nossos agentes nesses locais vai além da segurança ostensiva. É uma forma de construir vínculos, principalmente com os jovens, que passam a enxergar nos profissionais uma referência de disciplina, respeito e compromisso com a sociedade — ressaltou o superintendente de Segurança, Leonardo Barra.