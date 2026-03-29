Não sobrou nada da aeronave que caiu dentro de uma propriedade particular na Estrada de São João Marco, Rio Claro - Divulgação/Reprodução Rede Social

Não sobrou nada da aeronave que caiu dentro de uma propriedade particular na Estrada de São João Marco, Rio ClaroDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 29/03/2026 15:58 | Atualizado 29/03/2026 16:34

Costa Verde - Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste domingo(29), por volta do 12h, na altura da Estrada de São João Marcos, em Rio Claro, no sul do Estado, deixou o saldo de dois mortos.

Segundo a Polícia testemunhas informaram que viram o momento em que a aeronave perdeu a força e foi descendo em uma área de mata dentro de uma propriedade particular e de imediato acionaram a polícia e o Corpo de Bombeiros. Equipes de resgate chegaram ao local e constataram duas vítimas sem vida. A identidade das vítimas não foram divulgadas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que ao chegar no local, foi constatada a queda da aeronave, que teria colidido contra um morro. Durante a operação, foram localizadas duas vítimas, já em óbito, com corpos carbonizados.



O Corpo de Bombeiros acionou a perícia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).



As equipes permanecem atuando na área para a segurança do local e demais procedimentos necessários. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes.

A Agência Nacional de Viação Civil, ANAC, informou que a aeronave era experimental e estava em situação normal, com registro para voos diurnos. As causas serão apuradas.