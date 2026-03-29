Fiscalização na Vila do Abraão na Ilha Grande - Divulgação/PMAR

Fiscalização na Vila do Abraão na Ilha GrandeDivulgação/PMAR

Publicado 29/03/2026 14:52 | Atualizado 29/03/2026 14:52

Angra dos REis - A Prefeitura de Angra dos Reis realizou, nesse sábado, 28, uma ação integrada na Vila do Abraão, na Ilha Grande, com o objetivo de orientar e avançar na regularização dos táxi boats que operam na localidade. A iniciativa reuniu diferentes secretarias municipais, com apoio da Polícia Militar e Marinha do Brasil, e teve como foco principal o ordenamento do transporte náutico e a qualificação do turismo na região.





Durante a ação, equipes estiveram nas agências e áreas de embarque e desembarque realizando abordagens educativas, conferência de documentação e orientações aos condutores sobre as normas vigentes. A medida busca garantir mais segurança para moradores e turistas, além de promover um ambiente mais organizado e profissional para a atividade.

- A fiscalização é necessária porque conseguimos manter o atendimento com qualidade e segurança para os nossos visitantes e isso é muito importante - disse um dono de táxi boat.

Quem aprovou a iniciativa foi Lucilene A. B. Prado, (53) que veio de Barra do Piraí, para passar o final de semana na casa de parentes em Angra e aproveitou o sábado de sol para conhecer um pouco da Vila do Abraão.

-Super aprovo. É necessário que seja feita essa fiscalização, afinal de contas são pessoas que pagam pelo serviço de qualidade e claro com segurança, imagina no mar - disse.





O secretário de Parcerias e Inovação Tecnológica, Marc Olichon, destacou a importância da iniciativa para o futuro do turismo local.





- Estamos trabalhando de forma integrada para organizar um dos principais serviços da Ilha Grande. A regularização dos taxiboats é fundamental para garantir segurança, qualidade no atendimento e respeito às normas. Nosso objetivo é valorizar quem atua corretamente e oferecer uma experiência cada vez melhor para moradores e visitantes - afirmou.