Fiscalização na Vila do Abraão na Ilha GrandeDivulgação/PMAR
Durante a ação, equipes estiveram nas agências e áreas de embarque e desembarque realizando abordagens educativas, conferência de documentação e orientações aos condutores sobre as normas vigentes. A medida busca garantir mais segurança para moradores e turistas, além de promover um ambiente mais organizado e profissional para a atividade.
O secretário de Parcerias e Inovação Tecnológica, Marc Olichon, destacou a importância da iniciativa para o futuro do turismo local.
- Estamos trabalhando de forma integrada para organizar um dos principais serviços da Ilha Grande. A regularização dos taxiboats é fundamental para garantir segurança, qualidade no atendimento e respeito às normas. Nosso objetivo é valorizar quem atua corretamente e oferecer uma experiência cada vez melhor para moradores e visitantes - afirmou.
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