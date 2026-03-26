Galpão de reciclagem ficou totalmente destruída - Divulgação/Rede Social

Galpão de reciclagem ficou totalmente destruídaDivulgação/Rede Social

Publicado 26/03/2026 23:23 | Atualizado 26/03/2026 23:25

Angra do Reis - Um incêndio em um galpão de reciclagem, no bairro Nova Angra, na tarde desta quinta-feira(26),por volta das 16h30, mobilizou Corpo de Bombeiros, voluntários e a prefeitura de Angra dos Reis na costa verde. As chamas provocaram uma enorme nuvem de fumaça visível à distância no céu de Angra. Não há informações oficiais de feridos. O incêndio foi totalmente controlado ainda durante a noite, por volta das 21h.

Não se sabe ainda o que teria dado início as chamas, que se alastraram consumindo todo material de reciclagem que estava no interior do galpão e também a estrutura do local. Cerca de 25 militares do Corpo de Bombeiros e 20 voluntários, com apoio de três caminhões pipas disponibilizados pela prefeitura, trabalharam para conter as chamas e evitar a propagação do fogo para outros imóveis localizados na Rua Nova Palmira, onde ocorreu o incidente.



