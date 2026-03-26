Ligação clandestina de energia - Divulgação/Enel

Ligação clandestina de energiaDivulgação/Enel

Publicado 26/03/2026 17:57

Angra dos Reis - Durante operação de combate às irregularidades no consumo de energia, realizada ontem (25) em Angra dos Reis, na costa verde, a Enel Distribuição Rio removeu “gatos” de energia em dois estabelecimentos comerciais da cidade. Os gerentes das lojas foram encaminhados à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão, previsto na Lei. A Enel alerta para as consequências da prática ilegal "o furto de energia afeta a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a população". Levantamento através de denúncias encaminhadas mostra que o custo de energia aos clientes poderia ser 5% em média mais barato, se não houvesse ligações clandestinas.



Os técnicos da Enel, acompanhados por policiais civis, constataram as infrações em uma loja de conveniência, que também operava como bar, e em uma lanchonete. As ligações estavam conectadas de forma irregular, diretamente à rede da distribuidora, sem medidores de energia, o que caracteriza, segundo os técnicos, uma ligação clandestina, os chamados "gatos".



Como os responsáveis pelos estabelecimentos não estavam presentes, os gerentes foram conduzidos à delegacia e liberados após prestarem depoimentos.



As ações contaram com o apoio de policiais civis, onde as ocorrências de furto de energia foram registradas. Após as inspeções, as irregularidades foram desfeitas, e os estabelecimentos tiveram o fornecimento de energia suspenso.





Furtar energia é crime e causa riscos



Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Com a nova lei sancionada, se o crime envolver cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.



Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.



As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.

