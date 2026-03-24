Policia Federal chegou cedo no prédio da Câmara de Vereadores em Angra dos ReisDivulgação/Reprodução Rede Social
Entre os casos investigados está o de uma assessora parlamentar, que segundo apurado nas investigações da PF, a mesma cursa medicina, presencial e em tempo integral, na cidade de Juiz de Fora (MG), onde trabalha também como cirurgiã-dentista. Como poderia atuar no gabinete parlamentar em Angra dos Reis, onde é contratada? É o que a operação busca esclarecer dentro da linha de investigação.
Nesta operação estão sendo cumprido cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Eleitoral, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro e Juiz de Fora (MG). A operação é chamada de Caça Fantasmas.
As diligências ocorrem em endereços vinculados aos investigados, incluindo residências, um escritório de advocacia e um gabinete parlamentar na Câmara Municipal de Angra dos Reis.
Esquema
A PF também apura se essas ligações eram usadas como mecanismo de sustentação de base política, inclusive, como recebimento e envio de dinheiro público por fora dos registros oficiais de campanha.
Investigadores relatam o uso de declarações falsas de prestação de contas eleitorais. Entre as irregularidades estão a omissão de despesas e inserção de informações incorretas sobre a contratação de serviços e envio de recursos de campanha.
Os investigados poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral, peculato, desvio e abuso de poder político e econômico. Nossa reportagem está tentando contato com a Câmara de Angra e com o gabinete do parlamentar supostamente apontado na investigação.
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