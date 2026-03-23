O acidente fatal foi no Parque MambucabaDivulgação
Motociclista morre após colidir com poste no Parque Mambucaba
Não se sabe o que teria provocado o acidente
Angra preserva imagens sacras seculares do patrimônio histórico
transferindo acervo da Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis para reserva técnica com melhores condições de conservação
Parceria entre Prefeitura e Justiça Federal garante retorno de subseção à Angra
A reforma garantiu a ampliação do espaço e oferta integral de serviços judiciais à população
Polícia Civil prende dois homens na segunda fase da operação Armeiro - Mestre
Em cumprimento de mandado de prisão pelo envolvimento na morte do policial civil no ano passado, quando saia de um culto evangélico acompanhado do filho de 10 anos
Patrimônios históricos são revitalizados no centro de Angra
As igrejas da Ordem Primeira e da Ordem Terceira do Carmo, centenárias, são abertas à população
Após fortes chuvas, intervenções recuperam vias e contêm margens dos rios Perequê e Mambucaba
Outro bairro com obras emergenciais é a Monsuaba com programa Mais Água em Angra. A capacidade de armazenamento foi ampliada para 250 mil litros
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