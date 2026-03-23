O acidente fatal foi no Parque Mambucaba - Divulgação

O acidente fatal foi no Parque MambucabaDivulgação

Publicado 23/03/2026 20:44

Angra dos Reis - Um acidente envolvendo um motociclista, nesse domingo,22), no bairro Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, na costa verde, deixou uma vítima fatal. O condutor da moto bateu de frente com um poste, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros, sem sucesso, a vítima já estava em óbito.

A polícia técnica foi acionada para colher informações que possam esclarecer o motivo da colisão. O corpo liberado pela Polícia Civil foi encaminhado ao IML, no Bracuí.