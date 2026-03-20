Imagens de grande valor cultural e religioso Divulgação/PMAR
- Hoje é um dia muito importante para a preservação da nossa história. Estamos realizando o transporte das imagens sacras seculares da Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis para uma reserva técnica adequada. Essa é uma medida de cuidado e responsabilidade, que garante melhores condições de conservação, com segurança e controle ambiental, protegendo peças que têm um valor imensurável para a nossa cultura e para a fé do nosso povo. Nosso compromisso é preservar esse patrimônio para que as futuras gerações continuem conhecendo e valorizando a história de Angra dos Reis – destacou a secretária.
Angra preserva imagens sacras seculares do patrimônio histórico
transferindo acervo da Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis para reserva técnica com melhores condições de conservação
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