Imagens de grande valor cultural e religioso - Divulgação/PMAR

Imagens de grande valor cultural e religioso Divulgação/PMAR

Publicado 20/03/2026 22:09 | Atualizado 20/03/2026 22:11

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, realizou o transporte das imagens sacras seculares que integram o Museu de Arte Sacra do município. As peças foram levadas da Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis para reserva técnica.

A iniciativa tem como objetivo assegurar a preservação dessas peças históricas, que possuem grande valor cultural, artístico e religioso para o município.

A transferência segue critérios técnicos rigorosos, garantindo o acondicionamento correto das obras, além de condições ideais de segurança. A medida é considerada fundamental para evitar a deterioração dos itens e prolongar sua integridade ao longo do tempo.

De acordo com a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, a ação reforça o compromisso da gestão com a memória e a identidade local.



- Hoje é um dia muito importante para a preservação da nossa história. Estamos realizando o transporte das imagens sacras seculares da Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis para uma reserva técnica adequada. Essa é uma medida de cuidado e responsabilidade, que garante melhores condições de conservação, com segurança e controle ambiental, protegendo peças que têm um valor imensurável para a nossa cultura e para a fé do nosso povo. Nosso compromisso é preservar esse patrimônio para que as futuras gerações continuem conhecendo e valorizando a história de Angra dos Reis – destacou a secretária.