Viva Angra

Você que é morador pode requerer através do www.vivaangra.com.brDivulgação/PMAR
Com o cadastro, moradores e prestadores de serviço poderão acessar a cidade com mais agilidade nos pontos de embarque. A identificação será feita por meio de reconhecimento facial ou pelo QR Code presente na carteirinha digital, permitindo uma conferência rápida das informações no momento do embarque.
Além de organizar o acesso de visitantes, o sistema também contribuirá para o planejamento de políticas públicas voltadas à melhoria da infraestrutura da cidade, incluindo investimentos em áreas como meio ambiente, saneamento e preservação dos atrativos naturais.
A plataforma também oferecerá mais segurança e comodidade aos turistas, que poderão contratar passeios com a garantia de que os prestadores de serviço são legalizados e credenciados.
Nesses casos, a emissão da carteirinha não será necessária. Deverá ser apresentada documentação que comprove o enquadramento nos critérios antes do embarque nos cais de Santa Luzia, no continente, e Abraão, Japariz e Araçatiba, na Ilha Grande.
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