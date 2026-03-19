Você que é morador pode requerer através do www.vivaangra.com.br - Divulgação/PMAR

Você que é morador pode requerer através do www.vivaangra.com.brDivulgação/PMAR

Publicado 19/03/2026 07:54

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis deu início nessa quarta-feira, (18 ), à implantação do Sistema Digital de Turismo (SDT). A primeira etapa será o cadastramento de moradores do município e de prestadores de serviço que trabalham na cidade. Além disso, também estarão isentos da cobrança parentes de até segundo grau de moradores, idosos com mais de 60 anos, crianças de até 12 anos e pessoas com deficiência.

O cadastro será feito exclusivamente pelo site . Os moradores, inclusive estrangeiros, deverão preencher todas as informações solicitadas. Além dos dados pessoais e de uma foto, será preciso enviar imagem de um comprovante de residência. Após a conclusão do processo, a carteirinha digital será emitida e enviada para o e-mail informado no cadastro.

Prestadores de serviço deverão seguir o mesmo procedimento. Nesse caso, será necessário anexar uma foto da carteira de trabalho ou de um contrato que comprove o vínculo profissional que exija a frequência na cidade.



Com o cadastro, moradores e prestadores de serviço poderão acessar a cidade com mais agilidade nos pontos de embarque. A identificação será feita por meio de reconhecimento facial ou pelo QR Code presente na carteirinha digital, permitindo uma conferência rápida das informações no momento do embarque.

O sistema também contará com uma tecnologia de identificação rápida, semelhante a um fast pass, que permitirá aos moradores cadastrados passarem pelos pontos de controle de forma mais ágil, com validação automática dos dados no momento do embarque.

Para auxiliar a população, profissionais da empresa responsável pela implantação do Viva Angra estarão disponíveis para tirar dúvidas e ajudar no cadastramento na Estação Santa Luzia, no Centro, e na Estação Abraão, na Vila do Abraão, na Ilha Grande. Os munícipes também poderão buscar informações na sede da TurisAngra, localizada na Praia do Anil.

Viva Angra

O Viva Angra – www.vivaangra.com.br – é uma plataforma criada para organizar e modernizar a gestão do turismo no município. A iniciativa permitirá monitorar o fluxo de visitantes, gerar dados estratégicos para o setor e planejar ações com mais eficiência.



Além de organizar o acesso de visitantes, o sistema também contribuirá para o planejamento de políticas públicas voltadas à melhoria da infraestrutura da cidade, incluindo investimentos em áreas como meio ambiente, saneamento e preservação dos atrativos naturais.



A plataforma também oferecerá mais segurança e comodidade aos turistas, que poderão contratar passeios com a garantia de que os prestadores de serviço são legalizados e credenciados.

Na segunda etapa de implantação do Viva Angra, acontecerão os testes no sistema. Já na terceira etapa, que em breve terá a data divulgada, o município iniciará a cobrança da Taxa de Turismo Sustentável, que deverá ser paga por visitantes a partir de 12 e até 59 anos. Lembrando que os moradores não pagam a taxa.

Estão isentos da cobrança além de moradores e prestadores de serviço, parentes de até segundo grau de moradores da cidade, idosos com mais de 60 anos, crianças de até 12 anos e pessoas com deficiência.



Nesses casos, a emissão da carteirinha não será necessária. Deverá ser apresentada documentação que comprove o enquadramento nos critérios antes do embarque nos cais de Santa Luzia, no continente, e Abraão, Japariz e Araçatiba, na Ilha Grande.