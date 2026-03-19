Casa do Artesão em Angra dos Reis - Divulgação/PMAR

Casa do Artesão em Angra dos ReisDivulgação/PMAR

Publicado 19/03/2026 07:53

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, convoca os artesãos do município para um dos maiores eventos do setor no estado. Estão abertas as inscrições para a seleção de peças a serem expostas e comercializadas no estande da 18ª Rio Artes Manuais, que acontece de 8 a 12 de abril, na ExpoRio Cidade Nova, no Rio de Janeiro.

Nesse ano, Angra dos Reis terá uma presença ainda mais marcante, com o estande ampliado para 40 m², garantindo não apenas uma área de exposição e venda mais robusta, mas também um espaço dedicado à realização de oficinas práticas, onde o público poderá conhecer de perto as técnicas dos artistas angrenses.

O critério fundamental para a seleção é a identidade local. As peças devem refletir a alma de Angra dos Reis, utilizando materiais, temas ou técnicas que remetam à história, à cultura caiçara e às belezas da região.



A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, enfatiza que o evento é uma vitrine estratégica para a economia criativa do município.



— Levar o nosso artesanato para a Rio Artes Manuais é reafirmar a potência dos nossos fazedores de cultura. Este ano, com um estande maior, queremos proporcionar uma experiência completa, onde o visitante não apenas compre uma peça, mas entenda o processo e a história por trás dela por meio das oficinas. É uma oportunidade de ouro para o artesão angrense mostrar sua arte para um público qualificado e levar o nome da nossa cidade para além das nossas fronteiras, sempre com foco na preservação da nossa identidade – comentou Marlene.



As inscrições começaram nessa terça-feira, 17, e seguem até o dia 27 de março, no site oficial da Prefeitura de Angra dos Reis (www.angra.rj.gov.br). O artesão deverá informar nome completo, e-mail, endereço e telefone celular; comprovante de cadastro como fazedor de cultura (obrigatório); informações sobre formação na área cultural; documentação (RG, CPF e Carteira do Artesão); e fotos das obras que deseja enviar para a feira.