Casa do Artesão em Angra dos ReisDivulgação/PMAR
A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, enfatiza que o evento é uma vitrine estratégica para a economia criativa do município.
— Levar o nosso artesanato para a Rio Artes Manuais é reafirmar a potência dos nossos fazedores de cultura. Este ano, com um estande maior, queremos proporcionar uma experiência completa, onde o visitante não apenas compre uma peça, mas entenda o processo e a história por trás dela por meio das oficinas. É uma oportunidade de ouro para o artesão angrense mostrar sua arte para um público qualificado e levar o nome da nossa cidade para além das nossas fronteiras, sempre com foco na preservação da nossa identidade – comentou Marlene.
As inscrições começaram nessa terça-feira, 17, e seguem até o dia 27 de março, no site oficial da Prefeitura de Angra dos Reis (www.angra.rj.gov.br). O artesão deverá informar nome completo, e-mail, endereço e telefone celular; comprovante de cadastro como fazedor de cultura (obrigatório); informações sobre formação na área cultural; documentação (RG, CPF e Carteira do Artesão); e fotos das obras que deseja enviar para a feira.
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