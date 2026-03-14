Deputado federal Júlio Lopes, (C), secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, (C), subsecretária de Ações Comunitárias e Empreendedorismo da Casa Civil, Karol Mendes, (E) e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Angra dos Reis, José Essiomar Gomes (D)Divulgação
A abertura institucional do evento, realizada na quinta-feira (12), reuniu representantes do poder público e lideranças regionais no Clube Aquidabã, com participação do deputado federal Júlio Lopes, do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, da subsecretária de Ações Comunitárias e Empreendedorismo da Casa Civil, Karol Mendes, e do secretário de Desenvolvimento Econômico de Angra dos Reis, José Essiomar, representante do prefeito Claudio Ferreti.
"Entender os impactos da reforma tributária é fundamental para o reposicionamento estratégico das empresas e a manutenção da competitividade no mercado. Já as concessões e parcerias público-privadas são instrumentos vitais para atrair novos investimentos e revitalizar os centros urbanos. Esses são dois temas essenciais para manter o protagonismo econômico do estado do Rio de Janeiro", destacou o secretário Vinicius Farah.
Nessa sexta-feira (13), a programação avançou com painéis dedicados às políticas públicas para o desenvolvimento econômico e às vozes do empreendedorismo local, reunindo representantes da AgeRio, da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin), da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) e da Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro. A proposta é aproximar instrumentos de financiamento, políticas de incentivo e iniciativas empresariais que possam impulsionar novos investimentos na região.
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