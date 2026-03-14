Deputado federal Júlio Lopes, (C), secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, (C), subsecretária de Ações Comunitárias e Empreendedorismo da Casa Civil, Karol Mendes, (E) e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Angra dos Reis, José Essiomar Gomes (D) - Divulgação

Deputado federal Júlio Lopes, (C), secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, (C), subsecretária de Ações Comunitárias e Empreendedorismo da Casa Civil, Karol Mendes, (E) e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Angra dos Reis, José Essiomar Gomes (D)Divulgação

Publicado 14/03/2026 09:43

Angra dos Reis - As mudanças no sistema tributário e o avanço de parcerias público-privadas voltaram ao centro do debate econômico no segundo dia do Desenvolve RJ, realizado em Angra dos Reis. Depois de abrir a programação com discussões sobre como a reforma tributária pode redefinir decisões empresariais e sobre o papel das concessões no desenvolvimento das cidades, o encontro avança agora para uma agenda voltada a oportunidades concretas de crescimento regional e fortalecimento do ambiente de negócios.



A abertura institucional do evento, realizada na quinta-feira (12), reuniu representantes do poder público e lideranças regionais no Clube Aquidabã, com participação do deputado federal Júlio Lopes, do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, da subsecretária de Ações Comunitárias e Empreendedorismo da Casa Civil, Karol Mendes, e do secretário de Desenvolvimento Econômico de Angra dos Reis, José Essiomar, representante do prefeito Claudio Ferreti.

Ao longo da tarde, palestras técnicas destacaram os impactos da reforma tributária nas estratégias empresariais e o potencial das concessões e PPPs como instrumentos de transformação urbana e geração de investimentos. Organizado pelo Grupo Open Brasil e patrocinado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Rio de Janeiro, o evento se consolida como espaço de articulação entre setor público e iniciativa privada. A etapa da Costa Verde reúne empresários, gestores e instituições de fomento para discutir caminhos que ampliem a competitividade regional, com foco em políticas públicas, financiamento, inovação e oportunidades para o empreendedorismo local.



"Entender os impactos da reforma tributária é fundamental para o reposicionamento estratégico das empresas e a manutenção da competitividade no mercado. Já as concessões e parcerias público-privadas são instrumentos vitais para atrair novos investimentos e revitalizar os centros urbanos. Esses são dois temas essenciais para manter o protagonismo econômico do estado do Rio de Janeiro", destacou o secretário Vinicius Farah.





Nessa sexta-feira (13), a programação avançou com painéis dedicados às políticas públicas para o desenvolvimento econômico e às vozes do empreendedorismo local, reunindo representantes da AgeRio, da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin), da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) e da Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro. A proposta é aproximar instrumentos de financiamento, políticas de incentivo e iniciativas empresariais que possam impulsionar novos investimentos na região.

Ao percorrer diferentes regiões do estado ao longo de 2026, o Desenvolve RJ busca consolidar uma agenda permanente de diálogo sobre desenvolvimento econômico. Em Angra dos Reis, o encontro reforça o papel da Costa Verde como polo estratégico para negócios, inovação e empreendedorismo, conectando lideranças públicas e privadas em torno de soluções para o crescimento regional.



Para finalizar hoje (14)o evento contará com apresentação de stands.