Praça Zumbi dos Palmares - Divulgação/Reprodução rede social

Praça Zumbi dos PalmaresDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 13/03/2026 18:37

Angra dos Reis - A Praça Zumbi dos Palmares, no Centro de Angra dos Reis, receberá neste sábado, ( 14), a 2ª Festa da Sardinha. O evento, organizado pelo grupo Amigos do Mercado, conta com apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio. Com entrada gratuita, a programação terá início às 10h e seguirá até as 19h, reunindo gastronomia, música e valorização da cultura local.

A festa celebra o fim do período de defeso da sardinha, encerrado no último dia 28, marcando a retomada plena da atividade pesqueira desse importante recurso para a economia local.



Na última temporada, entre março e setembro do ano passado, foram registradas cerca de 31 mil toneladas de sardinha capturadas, consolidando Angra dos Reis como uma das maiores fornecedoras do pescado no Brasil. O município também alcançou um feito histórico em 5 de agosto de 2025, quando foram pescadas 1.016 toneladas de sardinha em apenas um dia.



Durante o evento, o público poderá saborear diferentes pratos preparados à base de sardinha, comercializados a preços populares, reforçando o caráter acessível da feira gastronômica, segundo a organização.



Além da culinária, a programação cultural é um dos destaques do dia. A abertura será com o tradicional Chorinho, das 10h às 13h. Em seguida, o DJ Beto Vieira assume o comando das carrapetas, das 13h às 14h. A Banda Maré Lírica se apresenta das 14h às 16h e, encerrando a programação, o cantor Leozão sobe ao palco das 17h às 19h.

A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, destacou a importância de iniciativas que valorizam as tradições e movimentam a economia local.

— Eventos como a Festa da Sardinha reforçam o compromisso da Secretaria de Cultura e Patrimônio em valorizar as raízes angrenses, especialmente aquelas ligadas à nossa história pesqueira. Ao mesmo tempo, criamos oportunidades para trabalhadores, empreendedores e artistas locais mostrarem seu talento. Esse é um trabalho que realizamos com o apoio e incentivo do prefeito Cláudio Ferreti, que tem como prioridade fortalecer a cultura e as tradições do nosso município — afirmou.



