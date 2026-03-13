Praça Zumbi dos PalmaresDivulgação/Reprodução rede social
Na última temporada, entre março e setembro do ano passado, foram registradas cerca de 31 mil toneladas de sardinha capturadas, consolidando Angra dos Reis como uma das maiores fornecedoras do pescado no Brasil. O município também alcançou um feito histórico em 5 de agosto de 2025, quando foram pescadas 1.016 toneladas de sardinha em apenas um dia.
Durante o evento, o público poderá saborear diferentes pratos preparados à base de sardinha, comercializados a preços populares, reforçando o caráter acessível da feira gastronômica, segundo a organização.
Além da culinária, a programação cultural é um dos destaques do dia. A abertura será com o tradicional Chorinho, das 10h às 13h. Em seguida, o DJ Beto Vieira assume o comando das carrapetas, das 13h às 14h. A Banda Maré Lírica se apresenta das 14h às 16h e, encerrando a programação, o cantor Leozão sobe ao palco das 17h às 19h.
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