Alunos do ensino médio da rede pública participam de palestra sobre relacionamento abusivo e violência contra a mulher Divulgação/PMAR
A atividade foi ministrada pela equipe do Programa de Educação e Prevenção à Violência Contra a Mulher (PROEP-Mulher) e da Sala Lilás, como parte da programação especial do Mês da Mulher. Teve como objetivo conscientizar os jovens sobre a importância do respeito, da igualdade e da prevenção à violência de gênero.
Durante o encontro, os estudantes participaram de um momento de reflexão e diálogo, no qual foram apresentados e debatidos os diferentes tipos de violência que podem atingir as mulheres. A violência física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial são todas previstas na legislação brasileira em muitas vezes, estão presentes em relações abusivas.
De acordo com Danielle Neves, agente do Proep-Mulher, falar sobre o tema com jovens é fundamental para romper ciclos de violência.
— Muitas vezes os relacionamentos abusivos começam de forma sutil, com controle, ciúmes excessivos e manipulação emocional. Nosso objetivo é alertar os jovens para que reconheçam esses sinais e entendam que o respeito deve ser a base de qualquer relação — destacou Danielle.
Para Noemi Rodrigues, também do Proep-Mulher, a escola é um espaço essencial para ampliar o debate e fortalecer a cultura de proteção às mulheres.
— Levar essa conversa para dentro do ambiente escolar é fundamental para formar cidadãos mais conscientes. Quando os jovens compreendem os diferentes tipos de violência e sabem identificar comportamentos abusivos, eles se tornam agentes de mudança na sociedade — afirmou Noemi.
A palestra integrou a agenda de atividades do Mês da Mulher em Angra dos Reis, que busca ampliar o debate público sobre os direitos das mulheres, estimular a denúncia e fortalecer as redes de proteção e enfrentamento à violência no município.
A coordenadora da Sala Lilás, Maria Carolina Costa, ressaltou que ações de conscientização com jovens são fundamentais para que a prevenção à violência comece cada vez mais cedo.
— A gente entende que a violência contra a mulher não deve ser apenas enfrentada quando acontece. Ela precisa, sobretudo, ser prevenida. Foi uma manhã muito produtiva, marcada por diálogo, troca de experiências e reflexões importantes com os jovens — pontuou Maria Carolina.
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