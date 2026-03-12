Ilha Grande - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria Executiva da Ilha Grande, finalizou a instalação de 11 rádios via satélite em diferentes localidades da Ilha Grande. A iniciativa tem como objetivo reforçar o contato entre as comunidades e o continente, especialmente em situações emergenciais, quando há queda de energia elétrica ou interrupção da internet.

São 11 aparelhos instalados que permitem a comunicação direta entre as localidades da ilha e duas bases no continente, na Defesa Civil e Secretaria de Segurança Pública Divulgação/PMAR

Os equipamentos foram instalados em Palmas, Dois Rios, Parnaioca, Provetá, Praia Vermelha, Araçatiba, Praia da Longa, Bananal, Japariz, Vila do Abraão e Aventureiro. Os rádios permitem a comunicação direta entre as localidades da ilha e duas bases no continente, uma na Defesa Civil e outra na Secretaria de Segurança Pública, criando uma rede de contato independente de outros sistemas.Os aparelhos foram disponibilizados em locais públicos, como escolas e igrejas, de forma a garantir o acesso da população em caso de necessidade. Em comunidades com fornecimento regular de energia elétrica, os equipamentos contam com bateria com autonomia de até 24 horas.Já nas localidades sem energia, caso de Palmas, Parnaioca e Aventureiro, o funcionamento é garantido por painéis de energia solar.Na manhã desta terça-feira, 10 de março, na sede da Defesa Civil, técnicos responsáveis pela instalação dos equipamentos ministraram um curso de capacitação para a utilização do sistema. Participaram do treinamento o secretário-executivo da Ilha Grande, Carlos Kazuo, acompanhado de sua equipe; o professor Anderson Sato, representando a Universidade Federal Fluminense (UFF); e agentes de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis.— A Ilha Grande tem comunidades em áreas de difícil acesso, e manter o contato é essencial, especialmente em emergências. Esses rádios via satélite garantem que nenhuma localidade fique isolada, reforçando a segurança e o cuidado com os moradores e visitantes — destacou o secretário-executivo da Ilha Grande, Carlos Kazuo.