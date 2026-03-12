Defesa Civil testa rádios de comunicação em situações de emergência em locais da Ilha GrandeDivulgação/PMAR
Os equipamentos foram instalados em Palmas, Dois Rios, Parnaioca, Provetá, Praia Vermelha, Araçatiba, Praia da Longa, Bananal, Japariz, Vila do Abraão e Aventureiro. Os rádios permitem a comunicação direta entre as localidades da ilha e duas bases no continente, uma na Defesa Civil e outra na Secretaria de Segurança Pública, criando uma rede de contato independente de outros sistemas.
Os aparelhos foram disponibilizados em locais públicos, como escolas e igrejas, de forma a garantir o acesso da população em caso de necessidade. Em comunidades com fornecimento regular de energia elétrica, os equipamentos contam com bateria com autonomia de até 24 horas.
Já nas localidades sem energia, caso de Palmas, Parnaioca e Aventureiro, o funcionamento é garantido por painéis de energia solar.
Na manhã desta terça-feira, 10 de março, na sede da Defesa Civil, técnicos responsáveis pela instalação dos equipamentos ministraram um curso de capacitação para a utilização do sistema. Participaram do treinamento o secretário-executivo da Ilha Grande, Carlos Kazuo, acompanhado de sua equipe; o professor Anderson Sato, representando a Universidade Federal Fluminense (UFF); e agentes de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis.
— A Ilha Grande tem comunidades em áreas de difícil acesso, e manter o contato é essencial, especialmente em emergências. Esses rádios via satélite garantem que nenhuma localidade fique isolada, reforçando a segurança e o cuidado com os moradores e visitantes — destacou o secretário-executivo da Ilha Grande, Carlos Kazuo.
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Através de rádios de comunicação. Equipamentos garantem o contato com a sede da Defesa Civil e Secretaria de Segurança Pública mesmo em locais sem energia elétrica ou internet
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