Trabalhadores contratados retomam ao trabalhoDivulgação/Rede social
Em um comunicado e chamamento para o ato aos trabalhadores, o sindicato Stiepar ( Sindicatos dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica), enfatiza que a paralisação é em defesa dos contratados e manda um recado "que não vai admitir tal atitude contra o trabalhador, seja qual for a empresa".
"A Eletronuclear informa que tomou conhecimento, na segunda-feira (9), do atraso no pagamento dos salários dos empregados da empresa APPA Serviços, cujo vencimento estava previsto para a última sexta-feira (6).
A companhia esclarece que está em dia com todas as suas obrigações contratuais e que, desde que foi informada sobre a situação, vem atuando junto à prestadora de serviços para cobrar a regularização do pagamento no menor prazo possível. A Eletronuclear reforça que acompanha o caso com atenção, considerando a relevância do cumprimento das obrigações trabalhistas com os profissionais que atuam em suas instalações. A APPA Serviços informou que os pagamentos serão efetuados ainda nesta terça-feira (10).
A empresa destaca ainda que esses trabalhadores foram contratados temporariamente para atender à 21ª Parada Programada de Angra 2 (2P21), iniciada em janeiro e já em fase de conclusão. A paralisação registrada nesta terça-feira (10) ocorreu apenas durante a manhã e não afetou os serviços nas usinas, tampouco teve qualquer impacto sobre a segurança das unidades".
Trabalhadores de terceirizada da Eletronuclear fazem paralisação por falta de pagamento e reajuste que se arrasta há cinco anos
O movimento teve reflexo na rodovia Rio-Santos, o trânsito ficou lento por três horas na manhã de hoje. A Eletronuclear informou, agora à tarde, que " a APPA Serviços estará ainda hoje (10) efetuando os pagamentos dos funcionários e que a paralisação dessa manhã não afetou os serviços nas usinas, tampouco teve qualquer impacto sobre a segurança das unidades"
