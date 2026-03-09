Nesta quinta e sexta-feira, no iate Clube Aquidabã, na Praia do Anil, a partir das 14h - Divulgação/Evento

Nesta quinta e sexta-feira, no iate Clube Aquidabã, na Praia do Anil, a partir das 14hDivulgação/Evento

Publicado 09/03/2026 18:52 | Atualizado 09/03/2026 19:44

Angra dos Reis - O Desenvolve RJ realiza seu segundo encontro do ano entre os dias 12 e 13 de março, em Angra dos Reis, na costa verde, com empresários, empreendedores, lideranças institucionais e representantes do setor produtivo para discutir caminhos de fortalecimento da economia regional. O evento acontecerá no Clube Aquidabã, com uma programação voltada à geração de negócios, ao estímulo ao empreendedorismo e à construção de parcerias estratégicas.

A iniciativa, realizada pelo Grupo Open Brasil, consolida-se como uma plataforma de diálogo e articulação entre diferentes atores do desenvolvimento econômico fluminense, promovendo encontros que conectam informação, oportunidades de investimento e networking qualificado.

A abertura institucional do evento está marcada para quinta-feira (12), às 17h, e contará com a presença do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah, e da subsecretária de Ações Comunitárias e Empreendedorismo, Karol Mendez. A proposta é reforçar o papel do evento como espaço de convergência entre políticas de desenvolvimento, iniciativas empresariais e estratégias de fortalecimento econômico para todo estado.

Ao longo dos três dias, o Desenvolve RJ – Edição Costa Verde abordará temas diretamente relacionados ao ambiente de negócios e às oportunidades para empresas e empreendedores da região. Entre os destaques da programação estão debates sobre incentivos fiscais, acesso a crédito, gestão tributária e fortalecimento de movimentos empreendedores regionais.

A programação começa na quinta-feira (12), com credenciamento às 14h e uma série de painéis técnicos. O Conselho Regional de Contabilidade (CRC) apresenta uma análise sobre a nova lógica do sistema tributário e os impactos da Reforma Tributária nas decisões empresariais. Na sequência, a CODIN – Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro discute o papel dos incentivos fiscais como instrumento de atração e expansão de negócios no estado. O dia também contará com participação da AgeRio, que apresentará linhas de crédito, dados regionais e casos de sucesso, evidenciando o papel do financiamento no estímulo ao crescimento empresarial.

Na sexta-feira (13), o evento amplia o debate com a realização do Encontro da Rede Empreendedora RJ, iniciativa da Subsecretaria de Ações Comunitárias e Empreendedorismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A programação inclui um painel interativo sobre integração e visibilidade regional dos movimentos empreendedores, destacando iniciativas que fortalecem o ecossistema local e estimulam a cooperação entre empresas, organizações e empreendedores.

Ainda na sexta-feira, a AgeRio volta à programação com um momento dedicado exclusivamente às linhas de crédito voltadas a empreendedores, ampliando o acesso a informações sobre financiamento e incentivo ao crescimento de negócios. O dia se encerra com a entrega de certificados aos participantes das atividades do encontro.

O evento também contará com stands e o Salão do Empreendedorismo, espaço dedicado à exposição de empresas, serviços e iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico regional. A área funcionará na quinta-feira, das 14h às 20h, na sexta-feira, das 11h às 20h, promovendo interação direta entre empreendedores, investidores e o público visitante.

Ao levar o Desenvolve RJ para diferentes regiões do estado, o projeto busca estimular o desenvolvimento descentralizado, valorizando vocações econômicas locais e criando ambientes favoráveis à geração de negócios. A Costa Verde, que reúne cidades com forte potencial nos setores de turismo, logística, energia, comércio e serviços, ganha assim um espaço estratégico de debate e articulação para ampliar sua participação no cenário econômico fluminense.

Com a proposta de integrar conhecimento, oportunidades e networking, o Desenvolve RJ segue consolidando sua agenda de encontros ao longo de 2026, contribuindo para fortalecer o ambiente de negócios e estimular novas conexões capazes de impulsionar o crescimento regional e estadual.





Programação:

Dia 12 de março (quinta-feira)

14H – Credenciamento

15H – Palestra

Conselho Regional de Contabilidade – CRC

A nova lógica do sistema tributário: Como a Reforma Tributária transformam as decisões empresariais

16h – Palestra

O Impacto das PPPs e Concessões no Desenvolvimento das Cidades

André Luis G. A. Pimenta

Secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Angra dos Reis

17H

Abertura Institucional



13 de março (sexta-feira)

13H – Credenciamento

14h – Boas-Vindas

14:15H – Painel 01

Oportunidades e políticas públicas para o desenvolvimento econômico

AgeRio, Codin, Jucerja, Secretaria de Estado da Casa Civil e Representante local



15:45H – Painel 02

Vozes do Empreendedorismo Local.