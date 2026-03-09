Atenção voltada às mulheres que desfilaram pela Rio-Santos em atividade no Dia Internacional da MulherDivulgação/PMAR
A programação começou com uma confraternização entre as participantes. Em seguida, as mulheres saíram em motociata, percorrendo a Estrada do Contorno até o Parque da Cidade, mostrando a presença feminina cada vez maior em espaços que antes eram ocupados, na maioria das vezes, por homens.
— Esse encontro representa muito mais do que um passeio. É uma forma de celebrar a força, a independência e a união entre mulheres que compartilham da mesma paixão pelas motos e pela liberdade. É mostrar que o lugar da mulher é onde ela quiser — afirmou Jéssica Monteiro, representante do Rider Rosa, grupo de mulheres motociclistas.
No ponto de chegada, as participantes realizaram o plantio de árvores nativas, em um gesto simbólico que demonstra o compromisso coletivo com o meio ambiente e com um futuro mais sustentável. Para garantir a segurança do trajeto, a Secretaria de Segurança Pública, por meio da equipe de trânsito, acompanhou todo o percurso e deu apoio ao evento.
— Hoje acompanhamos essa ação e oferecemos todo o suporte para garantir um trajeto seguro. É um evento que celebra e representa a vida, o crescimento e o legado que cada mulher deixa para as próximas gerações — destacou Wagner Dias, diretor de Educação no Trânsito.
Programação promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer reuniu mulheres em uma manhã dedicada ao esporte, bem-estar e valorização da força feminina, na manhã deste sábado (7).
Durante o evento, as participantes puderam aproveitar aulas de step, dança livre, circuito funcional, além de outras atividades voltadas ao incentivo da prática esportiva, da saúde e do bem-estar.
— Hoje é um dia lindo e é muito gratificante ver tantas mulheres reunidas praticando atividade física e celebrando essa data tão importante. O esporte é uma ferramenta de inclusão, saúde e qualidade de vida — destacou o secretário de Esporte e Lazer, Rubinho Metalúrgico.
— Foi um evento lindo e muito bem organizado, que proporcionou a todas nós, mulheres, uma atividade voltada ao lazer, bem-estar e saúde. Além disso, é um momento importante para reconhecer a luta e a força das mulheres — afirmou
Motociata celebra o Dia Internacional da Mulher em Angra
Evento reuniu motociclistas na manhã deste domingo (8), mostrando o protagonismo feminino, a união entre mulheres e o compromisso com o meio ambiente. O final de semana contou ainda com atividades esportivas
Mulheres motociclistas em ação celebram o Dia Internacional da Mulher
Evento contará neste domingo com café da manhã, passeio motociclístico e plantio de árvores nativas, unindo valorização feminina, integração social e consciência ambiental
