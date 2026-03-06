Angra dos Reis

Abrigo de ônibus removido na Praia da Ribeira gera insatisfação e abaixo assinado de moradores

Que alegam que cerca de 3 mil moradores que residem no bairro, entre eles deficientes visuais, e idosos foram os mais prejudicados com a ação. As vias principais são extensas, com várias transversais, na época de chuva dificulta ainda mais a mobilidade urbana