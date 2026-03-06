Atendimento para o Dívida Zero terá distribuição de senhaDivulgação/Arquivo
A empresa terá atendimento presencial no evento nas cidades de Angra dos Reis e Mangaratiba, na costa verde, além de outros municípios do Rio o atendimento será realizado através de uma central junto ao Procon-RJ.
Para participar do 3º Mutirão Estadual de Negociação “Dívida Zero RJ”, o consumidor deve levar um documento oficial com foto (RG ou CNH) e as contas com pagamento pendente. Só poderão participar da ação clientes que possuam duas ou mais faturas vencidas, há, no mínimo, 61 dias, e que não tenham parcelamento vigente ou firmado nos últimos 12 meses por meio de órgãos de defesa do consumidor.
Os atendimentos serão mediados por técnicos da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, do Procon e da Enel Rio, que analisarão o perfil de cada cliente, garantindo acordos seguros e válidos. Durante a negociação, serão oferecidas condições especiais de parcelamento, conforme o perfil de cada consumidor, que podem chegar a até 24 parcelas. Mais informações do 3º Mutirão Estadual “Dívida Zero”: https://dividazerorj.com.br/ . Confira abeixo:
Data: de segunda-feira (9) até a sexta-feira (13)
Local: Balcão do Consumidor – Rua do Comércio, 412, centro
Retirada de senhas: 9h às 17h.
Mangaratiba
Data: de segunda-feira (9) até a sexta-feira (13)
Local: Centro Cultural Cary Cavalcanti – Rua Fagundes Varela, 146
Horário: 10h às 17h.
Com a participação da Enel. Evento, que acontece na Semana do Consumidor, é uma parceria da distribuidora com o Procon-RJ e a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor.
