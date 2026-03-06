Atendimento para o Dívida Zero terá distribuição de senhaDivulgação/Arquivo

Costa Verde - Em parceria com o Procon-RJ e a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), a Enel Rio participa, do 3º Mutirão Estadual de Negociação “Dívida Zero RJ”. O evento, que acontece simultaneamente, de segunda-feira (9) a sexta-feira (13), em 17 cidades, é uma oportunidade para os clientes com débitos pendentes regularizarem suas contas durante a Semana do Consumidor.

A empresa terá atendimento presencial no evento nas cidades de Angra dos Reis e Mangaratiba, na costa verde, além de outros municípios do Rio o atendimento será realizado através de uma central junto ao Procon-RJ.

Para participar do 3º Mutirão Estadual de Negociação “Dívida Zero RJ”, o consumidor deve levar um documento oficial com foto (RG ou CNH) e as contas com pagamento pendente. Só poderão participar da ação clientes que possuam duas ou mais faturas vencidas, há, no mínimo, 61 dias, e que não tenham parcelamento vigente ou firmado nos últimos 12 meses por meio de órgãos de defesa do consumidor.

Os atendimentos serão mediados por técnicos da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, do Procon e da Enel Rio, que analisarão o perfil de cada cliente, garantindo acordos seguros e válidos. Durante a negociação, serão oferecidas condições especiais de parcelamento, conforme o perfil de cada consumidor, que podem chegar a até 24 parcelas. Mais informações do 3º Mutirão Estadual “Dívida Zero”: https://dividazerorj.com.br/ . Confira abeixo:
 
Angra dos Reis

Data: de segunda-feira (9) até a sexta-feira (13)

Local: Balcão do Consumidor – Rua do Comércio, 412, centro

Retirada de senhas: 9h às 17h.


Mangaratiba

Data: de segunda-feira (9) até a sexta-feira (13)

Local: Centro Cultural Cary Cavalcanti – Rua Fagundes Varela, 146

Horário: 10h às 17h.
 
 
